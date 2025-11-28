Kulisy wizyty CBA u ojca Rydzyka. Padają nazwiska Ziobry i Romanowskiego

Funkcjonariusze pojawili się w siedzibie fundacji w środę. Zabezpieczyli kompletną dokumentację związaną ze śledztwem dotyczącym możliwych nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji publicznych z Funduszu Sprawiedliwości.

Jak poinformował w czwartek prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej w Warszawie, badana jest kwestia siedmiu umów zawieranych w latach 2017-2023. Wówczas nie przekazano jednak, jakich dokładnie umów dotyczy śledztwo.

– Dokumentacja została wydana w sposób dobrowolny i będzie teraz przedmiotem analizy – informował prok. Nowak. Dodał, że postępowanie obejmuje cały proces ubiegania się o środki, ich przyznawanie i realizację. – Szczegóły tej współpracy są jawne. Badamy całą współpracę – zaznaczył.

Zgodnie z ustaleniami Onetu chodzi o projekty: „Po stronie prawdy”, „Pokój ludziom dobrej woli”, „Bądźmy bezpieczni”, „Bezpieczni w rodzinie”, „Centrum Ochrony Praw Chrześcijan 2020-2023”, „Prawda a historia” oraz „Centrum Ochrony Praw Chrześcijan 2024-2026”.

Fundacja ojca Rydzyka pogrąży Ziobrę i Romanowskiego? Zaskakujące słowa prokuratury

Najwyższe dotacje przyznano na projekty „Centrum Ochrony Praw Chrześcijan 2020–2023” (7,1 mln zł) oraz „Centrum Ochrony Praw Chrześcijan 2024–2026” (7,17 mln zł). Inne przedsięwzięcia obejmowały m.in. produkcję programów interwencyjnych, kampanie informacyjne dotyczące przemocy i przestępczości oraz publikacje historyczne.

Łączna wartość dotacji, których dokumentację zabezpieczono, to 21,497 mln zł. Prokuratura podkreśla jednak, że nie oznacza to stwierdzenia nieprawidłowości w każdym konkursie. – Co najmniej te konkursy są przedmiotem postępowania i weryfikacji – przekazał prok. Nowak pytany przez Onet o ustalenia portalu.

Nikt z fundacji nie usłyszał zarzutów, ale śledczy zapowiadają kolejne działania. Jednocześnie rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdził, że są dowody pozwalające postawić zarzuty co najmniej dwóm osobom w sprawie ustawiania konkursów dotacyjnych.

Wśród nich jest były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, któremu przedstawiono zarzut dotyczący konkursu nr 9. Prokuratura planuje też postawić zarzut „sprawstwa polecającego” Zbigniewowi Ziobrze. – Polecił, w dużym uproszczeniu, panu Marcinowi Romanowskiemu, aby dany konkurs wygrała fundacja Lux Veritatis – usłyszał od prokuratury Onet.

Czytaj też:

Ziobro nie może czuć się bezpieczny na Węgrzech? Szef MSWiA zapowiada działaniaCzytaj też:

Żurek zwrócił się do Czarzastego. Jest wniosek ws. postawienia Ziobry przed TS