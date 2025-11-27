Ziobro nie może czuć się bezpieczny na Węgrzech? Szef MSWiA zapowiada działania

W środę 26 listopada Marcin Kierwiński na antenie Polsat News omawiał sytuację Zbigniewa Ziobry. Ścigany przez prokuraturę polityk PiS już od kilku tygodni przebywa na Węgrzech i nie zanosi się na to, by dobrowolnie wrócił do kraju.

Kierwiński: Ziobro trafi przed polski wymiar sprawiedliwości

– To jest obowiązek państwa polskiego, aby każdą osobę, która popełniła przestępstwa, doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości – zaznaczał Kierwiński, pytany o pomysły władz w związku z niechęcią Ziobry do stawienia się w prokuraturze.

– Nie mówię, że to będzie łatwe, ani też nie chcę powiedzieć, że zdarzy się jutro, pojutrze, czy za tydzień – dodawał minister spraw wewnętrznych i administracji. – Ale tak. Były minister Zbigniew Ziobro trafi przed polski wymiar sprawiedliwości [...], jak tylko będzie to możliwe – zapowiadał.

Kierwiński stanął przy tym w obronie służb i podkreślał, że nie wini funkcjonariuszy za wypuszczenie polityka z kraju. Przypomniał, że Ziobro miał wówczas jeszcze immunitet, więc nie mógł zostać zatrzymany. – Żadna służba nie będzie podejmować działań wobec jakiegokolwiek obywatela niezgodnie z polskim prawem – podkreślał.

Fundusz Sprawiedliwości na cele polityczne

Śledczy uważają, że za czasów PiS Fundusz Sprawiedliwości działał jak „wyborcza skarbonka” polityków związanych ze Zbigniewem Ziobro. Pieniądze zamiast na ofiary przestępstw, promowały konkretne osoby w wybranych okręgach wyborczych.

Z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości dofinansowywano m.in. zaprzyjaźnione Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, czy szpitale. W tzw. trybie pozakonkursowym przyznano 2043 dotacje za 224 mln zł. Około 90 proc. z tych pieniędzy trafiło do okręgów kandydatów Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry.

Mechanizm opisał śledczym Tomasz Mraz, dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w resorcie sprawiedliwości. – To często polityk Suwerennej Polski w ramach działalności politycznej w swoim okręgu, jechał spotkać się z włodarzami i mówił, że mogą dostać 20, 30, czy 50 tysięcy i żeby tylko przygotowali wniosek – tłumaczył. – Zobaczyłem, jak to funkcjonuje w kampanii w 2019 r. To było obrzydliwe – dodawał.

