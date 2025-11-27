Nalot CBA na siedzibę fundacji o. Rydzyka. Zabezpieczono dokumenty

Do prowadzonej przez o. Tadeusza Rydzyka fundacji „Lux Veritatis” weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zgodnie z podanymi przez rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysława Nowaka, zabezpieczono dokumentację dotyczącą związków fundacji z Funduszem Sprawiedliwości.

Afera Funduszu Sprawiedliwości. CBA w fundacji o. Rydzyka

– W ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy od Fundacji Lux Veritatis. Dotyczy ono dokumentacji związanej z dotacją z Funduszu Sprawiedliwości. Realizację postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, a w razie potrzeby także o przeszukaniu, zlecono CBA – mówił prok. Nowak na antenie TVN24.

Ta sama stacja donosiła wcześniej, iż „Lux Veritatis” dostała z Funduszu Sprawiedliwości 12 mln zł. Jej dziennikarze dowiedzieli się, że częściowo z tych pieniędzy produkowane były audycje w Telewizji Trwam. Opłacano z nich też wynajem biura w toruńskiej uczelni ojca Rydzyka oraz prawników, którzy mieli nie mieć odpowiednich kwalifikacji.

CBA ponownie w siedzibie „Lux Veritatis”

Działania CBA w fundacji o. Rydzyka prowadzone są w związku ze śledztwem, dotyczącym właśnie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. To w tej sprawie ścigani są posłowie Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro. Pierwszy z nich uciekł na Węgry, gdzie uzyskał azyl polityczny. Drugi również przebywa w stolicy tego kraju i nie wygląda na to, by zamierzał wracać do Polski.

Co ciekawe, to już drugie wejście CBA do budynków „Lux Veritatis”

Co ciekawe, to już drugie wejście CBA do budynków „Lux Veritatis”. Pierwsze miało miejsce niemal przed rokiem, 5 grudnia 2024 roku. Funkcjonariusze CBA działali wówczas w w nieruchomościach Fundacji w Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Zabezpieczano dokumenty, które dotyczyły przekroczenia uprawnień przez b. ministra kultury. Badano wówczas sprawę finansowania Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu.

Czytaj też:

Prokuratura bez litości dla o. Rydzyka. Przesłuchanie w urodziny Radia MaryjaCzytaj też:

MKDiN pozwało fundację o. Rydzyka. W tle porażająca kwota