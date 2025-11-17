Prokuratura bez litości dla o. Rydzyka. Przesłuchanie w urodziny Radia Maryja

W poniedziałek 17 listopada o. Rydzyk przekazał w Radiu Maryja, że otrzymał wezwanie do prokuratury. Dodał, że wcześniej takie same wiadomości otrzymali dyrektor do spraw finansowych Fundacji „Lux Veritatis” Lidia Kochanowicz-Mańk i o. Jan Król. To członkowie zarządu fundacji, której prezesem jest o. Rydzyk.

O. Rydzyk o wezwaniu do prokuratury. Apeluje do słuchaczy

Jak dodawał, on sam musi stawić się w wyjątkowo ważnym dla niego dniu – w 34. rocznicę utworzenia jego rozgłośni. „8 grudnia (1991 r.) powstało Radio Maryja w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Radio Maryja od samego początku miało trudności” – zaczął swój wpis.

„Żadne władze nas nie rozpieszczały, ale obecna sytuacja zmierza do zamknięcia Muzeum, zmierza bardzo jasno do zamknięcia Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo nie jesteśmy w nurcie poprawności politycznej” – dodawał.

Redemptorysta poprosił słuchaczy, by nagłaśniali ten fakt. Apelował, by przekazywano „informacje o tym wszystkim Polakom, wszystkim wierzącym i niewierzącym”. Jak podkreślał, „to uderza w całą naszą społeczność, w nasz naród”.

Służby i interesy ojca Rydzyka

Fakt wezwania o. Rydzyka na 8 grudnia potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach. Z kolei Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa w piątek 14 listopada informowała o efektach audytu, prowadzonego w resorcie kultury. Skutkował on zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na braku należytego zabezpieczenia interesów skarbu państwa przez ministra kultury.

„Zawiadomienie KAS dotyczyło przede wszystkim niekorzystnych zapisów odnoszących się do rozliczenia środków finansowych przy podpisywanych umowach dot. Muzeum »Pamięć i Tożsamość« im. św. Jana Pawła II. Kwota złożonego zawiadomienia to prawie 219 mln zł” – zwracano uwagę w komunikacie.

W czwartek 13 listopada MKiDN poinformował o pozwie w sprawie unieważnienia umów, zawartych przez resort za czasów ministra Piotra Glińskiego z Fundacją Lux Veritatis. Ministerstwo domagać się będzie zwrotu 210 mln zł z odsetkami na rzecz skarbu państwa.

Czytaj też:

MKDiN pozwało fundację o. Rydzyka. W tle porażająca kwotaCzytaj też:

Imperium Rydzyka rośnie w siłę. Polacy przekazali mu fortunę