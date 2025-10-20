Imperium Rydzyka rośnie w siłę. Polacy przekazali mu fortunę

Fundacja Nasza Przyszłość, powiązana z redemptorystą ojcem Tadeuszem Rydzykiem, odnotowała w tym roku historyczny wynik. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, organizacja otrzyma 8,1 miliona złotych z przekazań 1,5 procent podatku dochodowego od osób fizycznych za 2024 rok. To najwyższa kwota w jej historii.

W rankingu organizacji pożytku publicznego fundacja uplasowała się na 34. miejscu. Dla porównania – to więcej niż wpływy tak znanych organizacji, jak Polska Akcja Humanitarna czy Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Najwięksi beneficjenci 1,5 procent PIT

Łącznie organizacje pożytku publicznego otrzymały z tego tytułu około 2,3 miliarda złotych. Na czele listy znalazły się tradycyjnie fundacje wspierające osoby chore i z niepełnosprawnościami. Najwięcej zebrała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – aż 375,1 milionów złotych. Tuż za nią uplasowały się Siepomaga i Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.

Z danych wynika, że w ciągu dwóch lat wpływy Fundacji Nasza Przyszłość ojca Rydzyka podwoiły się. Za 2022 rok redemptorysta uzyskał 3,8 miliona złotych, za 2023 rok 6,5 miliona złotych, a za 2024 rok – 8,1 miliona złotych.

Spadki notowane przy rozliczeniach za 2022 rok wiązano ze skutkami Polskiego Ładu, który obniżył wartości przekazywane organizacjom pożytku publicznego. Teraz jednak nastąpiło zauważalne odbicie.

Jak wskazują dziennikarze Rzeczpospolitej, biura Radia Maryja regularnie pomagają seniorom w wypełnianiu zeznań podatkowych, zachęcając przy tym do wskazania Fundacji Nasza Przyszłość jako beneficjenta 1,5 procent. Wiosną 2023 roku ojciec Tadeusz Rydzyk także apelował w Telewizji Trwam o wsparcie fundacji.

Z opublikowanego sprawozdania wynika, że w 2024 roku fundacja prowadziła między innymi program „Nowe widnokręgi – zrozumieć media” oraz warsztaty „Życie to… coś więcej”. Wspierano również studentów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Łączne przychody fundacji osiągnęły 10,5 miliona złotych, czyli niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Inne podmioty o. Rydzyka też w dobrej kondycji

Jak informował Fakt, powiązana z Radiem Maryja Fundacja Lux Veritatis miała w 2024 roku 51,6 miliona złotych przychodów i 2,2 miliona złotych zysku – to duży zwrot po stracie 3,7 miliona złotych odnotowanej w 2023 roku.

Jednak nie brakuje też problemów. W grudniu 2024 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało budynki fundacji, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postawiło ultimatum dotyczące 210 mln złotych dotacji i działki, na której powstało Muzeum Pamięć i Tożsamość.

