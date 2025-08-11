Ojciec Rydzyk uderzył w rząd, w tle KPO. „Nas, katolików, można niszczyć”

„Skandalem” aferę wokół pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy nazywali w mediach społecznościowych politycy Prawa i Sprawiedliwości, a także m.in. Konfederacji. Sprawa nie cichnie – media i internauci (głównie na platformie X) publikują nowe informacje ws. nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji z KPO. Sytuacja zrobiła się tak napięta, że szybko głos ws. zabrał sam premier Donald Tusk i ministra funduszy i polityki regionalnej, którą jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Szef rządu i kierująca resortem MFiPR zapowiedzieli kontrole, a także zapewnili, że nie zaakceptują marnowania środków, czego mogły dopuścić się różne podmioty. Opozycja grzmi i podaje liczne przykłady rozdawania pieniędzy na jachty czy sauny.

Aferą KPO żyją także media ojca Rydzyka. Najpopularniejszy w Polsce członek Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści) dolał oliwy do ognia – uderzył w rząd na antenie Telewizji Trwam (jej właścicielem jest Fundacja „Lux Veritatis”, a prezesem organizacji – o. Rydzyk).

Głos o. Tadeusza Rydzyka. W tle afera KPO. „Katolików można niszczyć, wyzywać, księdza można pobić”

Z ust redemptorysty padły mocne słowa. Ojciec Rydzyk wskazał, że Rada Ministrów „zamiast wspierać wszystkie sektory równomiernie, skoncentrowała się na finansowaniu wybranych grup i projektów, które często pomijają tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy”.

W opinii duchownego „w Polsce rządy tworzą kasty”. – A katolicy to jest taka kasta najniższa. Nas katolików można niszczyć, wyzywać, można księdza zamordować, a mordercy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Można księdza pobić, można księdzu odebrać dobre imię, powiedzieć, że księża to jest zorganizowana grupa przestępcza – kierował słowa do telewidzów stacji TV Trwam.

