Takie Kaczyński spędzi Boże Narodzenie. Kuzyn ujawnia szczegóły

Jarosław Kaczyński mieszka od dawna w bliźniaku w warszawskiej dzielnicy Żoliborz. Prezes PiS – co wynika z jego oświadczenia majątkowego – jest właścicielem jednej trzeciej nieruchomości w 150-metrowym domu, którego wartość jest szacowana na 2,2 mln złotych.

Kaczyński musiał się przeprowadzić. Miał ważny powód?

W ostatnim czasie w prywatnym życiu prezesa PiS nastąpiły zmiany. Sąsiednia część domu, w której mieszka polityk, od wielu lat stała pusta. Od początku listopada na terenie nieruchomości przy ulicy Mickiewicza trwają prace remontowe. Po zakończeniu prac budowlanych, które zaplanowano na połowę przyszłego roku, do domu ma się wprowadzić młoda rodzina.

– Szukaliśmy dość długo domu na Żoliborzu. Takich ofert jest niewiele – przyznała nowa właścicielka w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. – Na razie robimy gruntowny remont. Budynek jest z lat 50., więc konieczna jest wymiana instalacji, okien, będzie rozbudowa w bok – dodawała.

Ze względu na uciążliwe prace remontowe, Jarosław Kaczyński tymczasowo zamieszkał u swojego kuzyna Jana Marii Tomaszewskiego. Krewny prezesa PiS przyznał, że wspólne mieszkanie układa się bardzo dobrze a polityk dostał już nawet własny komplet kluczy. – Dobrze się nam razem mieszka. Każdy z nas ma swoją pracownię. Ja wieczorami maluję. Jarek zaś pisze i czyta – przyznał w rozmowie z „Super Expressem”.

Jan Maria Tomaszewski wspomniał także o kotach prezesa PiS, które – jak żartował – terroryzują polityka i jego krewnego, ponieważ biegają po pokojach i domagają się uwagi.

Boże Narodzenie. Kuzyn ujawnił plany Kaczyńskiego

Przy okazji kuzyn Jarosława Kaczyńskiego uchylił rąbka tajemnicy na temat świątecznych planów Jarosława Kaczyńskiego. – Jarek spędzi Boże Narodzenie u mnie – wyjawił.

