Stanowski grzmiał o nieprawidłowościach. Ministerstwo odpowiada ws. afery

W piątek w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się przykłady firm z branży gastronomiczno-hotelarskiej (HoReCa), które otrzymały dotacje z Krajowego Planu Odbudowy. Środki były przyznawane m.in. na firmowe jachty, sauny, ekspresy do kawy, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. W odpowiedzi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko zapowiedział wszczęcie kontroli. Śledztwo wszczęła również prokuratura.

Afera KPO. Ostre słowa Krzysztofa Stanowskiego. „Test wyszedł pozytywnie, rządzą nami idioci”

Sprawa była szeroko komentowana, m.in. przez publicystów. „O jakich nieprawidłowościach i kontrolach mówimy? Jeśli przedsiębiorca mówi, że potrzebuje pieniądze na jacht, solarium, żaglówkę albo muzeum ziemniaka, a urzędnik mu to klepie, to od strony przedsiębiorcy żadna nieprawidłowość nie zaistniała. Przetestował, czy rządzą nami idioci i test wyszedł pozytywnie. Teraz tego przedsiębiorcę możecie cmoknąć w pompkę” – napisał Krzysztof Stanowski.

Dziennikarzowi odpowiedziało w niedzielę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. „Panie Redaktorze, właśnie po to PARP przeprowadza kontrole, żeby sprawdzić, czy operatorzy właściwie ocenili wnioski i zweryfikowali kryteria. Jeśli były popełnione błędy, operatorzy poniosą konsekwencje finansowe. Ale sprawdzane są również podpisane przez operatorów umowy z przedsiębiorcami. I jeżeli okaże się, że inwestycja nie ma żadnego uzasadnienia pod kątem celowości programu HoReCa, nastąpi aneksowanie umów lub ich rozwiązanie” – podkreślono na wstępie.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej o dotacjach z Krajowego Planu odbudowy

„Zgodnie z zasadami wsparcia środków z KPO dla HoReCa przedsiębiorca ma obowiązek utrzymania trwałości inwestycji po jej zakończeniu. Oznacza to, że zakupione z pieniędzy KPO środki trwałe muszą być wykorzystywane dla celów działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Jeżeli okaże się, że przedsiębiorca nie korzysta z zakupionego sprzętu zgodnie z umową, będzie musiał zwrócić środki” – kontynuował resort.

„Jednocześnie trzeba pamiętać, że branża HoReCa w Covidzie ucierpiała najbardziej, ponad 60 proc. branży odnotowało spadek przychodów. Wówczas państwo (rządziła Zjednoczona Prawica) zobowiązało się do wsparcia firm, które ucierpiały w lockdownie. Program HoReCa w KPO wpisywał się w ten trend pomocy małym i średnim firmom. Do tej pory poszło na ten cel 110 mln zł” – podsumowało MFiPR.

Czytaj też:

Posłanka o funduszach z KPO: Większość moich znajomych, rodziny dostała. „Przejęzyczenie”?Czytaj też:

Happening przed KPRM. Wiceprezes PiS o aferze KPO: Splunięcie obywatelom prosto w twarz