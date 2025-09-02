Sikorski z wizytą w USA. To usłyszał o Polsce od współpracownika Trumpa

Radosław Sikorski poleciał z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Minister spraw zagranicznych spotkał się z szefem amerykańskiej dyplomacji Markiem Rubio.

Polska w G20?

Podczas rozmów na Florydzie poruszone zostały tematy dotyczące „polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i energetyki oraz wspólnego działania na rzecz trwałego i sprawiedliwego zakończenia wojny w Ukrainie”.

- W związku z tym, że Polska weszła do klubu gospodarek bilionowych, zabiegałem, aby Stany Zjednoczone, będące prezydencją grupy G20 w przyszłym roku, zaprosiły nas do tego grona – powiedział dziennikarzom Radosław Sikorski.

Szef MSZ wręczył Marco Rubio wyjątkowy prezent – plakat „W samo południe” z 1989 roku z podpisem byłego prezydenta Lecha Wałęsy. „Symbolizuje on walkę z systemem komunistycznym oraz ochronę demokracji, czyli wartości, za które przyznawana jest Nagroda Solidarności” – zaznacza resort spraw zagranicznych.

Sikorski poleciał do USA. Zaskoczenie po słowach o Polsce

Po zakończeniu rozmów politycy wzięli udział w uroczystości wręczenia Nagrody Solidarności imienia Lecha Wałęsy. W tym roku trafiła ona do kubańskiej dysydentki Berty Soler Fernandez.

Podczas ceremonii Marco Rubio wygłosił wiele ciepłych słów na temat naszego kraju. – Rząd w Polsce jest niesamowitym partnerem w kwestii wolności i swobody – stwierdził. – Są inne kraje, wyzwolone z jarzma tyranii, one mogą być pomocne od czasu do czasu. Lecz nie ma na świecie innego kraju, który byłby bardziej pomocny, nieugięty, bardziej wspierający nas, niż rząd w Polsce – podkreślił szef dyplomacji USA.

Marco Rubio dodał, że „spośród wszystkich państw, które mają za sobą trudne doświadczenia komunizmu, tymi, którzy pamiętają, co jest potrzebne, by go pokonać i wspierają w tym innych, są przyjaciele z Polski”. – Dziękujemy, jesteśmy wam wszystkim bardzo wdzięczni – dodał.

