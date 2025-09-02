Nawrocki spotka się z Trumpem. Jak będzie wyglądać jego pobyt w USA?

Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą roboczą do Stanów Zjednoczonych. Na stronie Kancelarii Prezydenta pojawił się program prasowy wizyty zaplanowanej na 3 września.

Karol Nawrocki w USA. Opublikowano plan wizyty

Na godzinę 11 czasu lokalnego (17 czasu polskiego) zaplanowane jest powitanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda J. Trumpa. Dojdzie do niego w Białym Domu w Waszyngtonie.

Po wpisie Karola Nawrockiego do księgi pamiątkowej zaplanowany jest pokaz lotniczy nad południowym trawnikiem Białego Domu.

Kolejnym punktem wizyty jest rozmowa Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Prezydenci spotkają się w Gabinecie Owalnym o 11:25 na półgodzinną rozmowę, po której przeniosą się do Sali Gabinetowej na rozmowy w formule śniadania roboczego.

Na godzinę 13:30 zaplanowane jest spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z polskimi mediami, do którego dojdzie w Blair House.

Spotkanie Trump-Nawrocki. Na zakończenie wizyta na cmentarzu

Zgodnie z opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta ostatnim punktem wizyty Karola Nawrockiego w USA jest ceremonia złożenia wieńca na Grobie Nieznanych Żołnierzy. Dojdzie do niej na Cmentarzu Narodowy w Arlington.

Biuro prasowe kancelarii informować będzie na bieżąco o ewentualnych zmianach w programie wizyty. W mediach społecznościowych prezydenta (Facebook oraz X) prowadzona będzie transmisja z wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych.

Przed kilkoma dniami Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, wskazał, że planowany główny temat rozmowy prezydentów to bezpieczeństwo regionalne i amerykańska aktywność w tym zakresie. Karol Nawrocki rozmawiać będzie też z Donaldem Trumpem o współpracy gospodarczej, bezpieczeństwie energetycznym, współpracy w formatach regionalnych. Polityk dodał, że Stany Zjednoczone to główny zbrojeniowy sojusznik Polski.

