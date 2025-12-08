Europa właśnie zderza się ze ścianą. Wróbel: „Winda ruszyła bez nas”

Janek Śpiewak w głośnej, ale niedocenianej książce „Patopaństwo” m.in. mistrzowsko punktuje naszych ekspertów od ekonomii. Po prostu cytuje ich wypowiadane pewnym siebie głosem przepowiednie na temat inflacji, która zaleje Polskę. Ponieważ były to mądrości wypowiadane przeciwko PiS, szły jak świeże bułeczki. Kompromitują ich autorów – a same to sławy, które nawet tego nie zauważając, robiły ludziom wodę w mózgu.