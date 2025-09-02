Sikorski ma imponujący majątek. Ten szczegół w oświadczeniu zwraca uwagę

Kancelaria Premiera opublikowała oświadczenia majątkowe nowych ministrów z rządu Donalda Tuska. Ujawnione zostały dochody wszystkich polityków poza ministrem sprawiedliwości. Jak się okazuje, Waldemar Żurek nie wyraził zgody na taki krok. Następca Adama Bodnara tłumaczył się względami bezpieczeństwa jego i najbliższej rodziny.

„Minister otrzymywał groźby, w tym groźby dotyczące życia – nie możemy udzielać informacji związanych z jego oświadczeniem majątkowym. Podkreślamy, że w obowiązujących przepisach nie ma podstaw prawnych do udostępniania tych danych w obecnych okolicznościach” – napisano w oświadczeniu.

Radosław Sikorski i jego majątek. Oświadczenie szefa MSZ

Do sieci trafiło natomiast nowe oświadczenie majątkowe Radosław Sikorskiego, który w ramach rekonstrukcji otrzymał stanowisko premiera. Dokument jest datowany na 30 lipca 2025 roku.

Szef MSZ zadeklarował, że posiada dwie nieruchomości. Pierwsza z nich to dom o powierzchni 800 metrów kwadratowych. Druga nieruchomość to mieszkanie własnościowe o powierzchni 133 metrów kwadratowych, które znajduje się w Warszawie.

Polityk jest również właścicielem lokalu użytkowego o powierzchni 66,5 metra kwadratowego. „Do zabytkowego zespołu dworsko-parkowego przynależą też leśniczówka, lamus, ogród, staw i grunty orne o powierzchni ok 16 hektarów” – czytamy.

Z oświadczenia Radosława Sikorskiego wynika, że na jego oszczędności składa się ok. 400 tys. zł, ok. 6 tys. dol., ok. 14 tys. funtów i ok. 32 tys. euro.

Taki majątek ma Radosław Sikorski. Jedna rzecz zwraca uwagę

W skład majątku Sikorskiego wchodzą również akcje giełdowe amerykańskiej spółki Silvair INC. Jedną jej akcję na warszawskiej giełdzie wycenia się obecnie na ok 5,5 zł a szef MSZ ma ich 16 tys. 411. Ponadto ma akcje Goldman Sachs o wartości ponad 17 tys. dolarów oraz Fundusz iShares MSCI Poland o wartości ponad 26 tys. dolarów.

Z informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym Sikorskiego wynika również, że jest beneficjentem trzech planów emerytalnych m.in. Roth IRA w USA o wartości 97 tys. dolarów oraz Bestinvest w Wielkiej Brytanii o wartości ponad 113 tys. dolarów.

Radosław Sikorski posiada również kilka pojazdów w tym samochód Range Rover Sport z 2019 roku oraz motocykl MW 650 z koszem. Polityk KO jest także właścicielem ruchomości w postaci mebli, antyków, dzieł sztuki, książek i filmoteki oraz około 2000 gram kruszców.

Czytaj też:

Niemcy wypłacą Polsce reparacje? Ekspert nie pozostawia złudzeń. Wskazał inną „furtkę”Czytaj też:

Afront Nawrockiego. Tak potraktował MSZ przed wizytą u Trumpa