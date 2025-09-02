Prześwietlono majątek Waldemara Żurka. Liczby robią wrażenie

Wobec Waldemara Żurka pojawiały się zarzuty, jakoby posiadał 20 mieszkań. Obecny minister sprawiedliwości przed dwoma laty zastrzegł jawność swoich oświadczeń majątkowych. Wirtualna Polska otrzymała od Centrum Informacyjnego Rządu informację, że powodem jest otrzymywanie przez Żurka w przeszłości gróźb. Argument o bezpieczeństwie nie przekonał członka zarządu Fundacji im. Stefana Batorego Krzysztofa Izdebskiego.

– Dane dotyczące ksiąg wieczystych są dostępne w internecie i państwo niewiele robi, by to ukrócić. Tu dodatkowo dostępne są dane z poprzednich jawnych oświadczeń, więc majątek ministra nie jest do końca tajemnicą, a brak ujawnienia, biorąc pod uwagę, że inni ministrowie ujawniają te dane, może rodzić niepotrzebne i krzywdzące dla ministra spekulacje – dodał Izdebski.

Nie „20 mieszkań”, a kilkanaście nieruchomości. Tak wygląda majątek Waldemara Żurka

Z ostatniego niezastrzeżonego oświadczenia majątkowego Żurka wynikało, że miał na koncie 122 600 zł. Były sędzia zadeklarował też Suzuki S4 z 2007 r. i żadnych akcji kredytów, pożyczek, czy innych zobowiązań. WP wyjaśnia, że informacja o 20 mieszkaniach jest przekręceniem informacji o 21 nieruchomościach. Nazwisko Żurka znalazło się w 32 księgach wieczystych, z czego w 19. aktualnie.

Minister część nieruchomości sprzedał, część stała się własnością pierwszej żony przy podziale majątku, a jedna trafiła do drugiej. Żurek w 2022 r. wyjaśniał, że kupował działki jako lokatę kapitału. Z ostatniego oświadczenia majątkowego polityka wynika, że ma dom w gminie pod Krakowem. Dom ma powierzchnię 110 m kw., a sama działka 2 800 m kw. Szacowana wartość to ok. 700 tys. zł.

Grunty orne i działki ministra sprawiedliwości

Żurek ma też w okolicy 3,3 ha gruntów ornych. Według szacunków ziemia jest warta 173 tys. zł. Minister w ciągu ostatnich dwóch lat nie pobrał żadnych unijnych dopłat dla rolników. Żurek ma też udziały w działkach w miejscowości Raciborowice w powiecie krakowskim. Ich szacunkowa wartość to 136 tys. To prawdopodobnie pozostałość po wspólnej inwestycji byłego sędziego i pierwszej żony. Wszystko wskazuje na to, że udziały zostały sprzedane, ale transakcję zaskarżono.

Żurek ma też budować od trzech lat dwukondygnacyjny dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych przy granicy z Krakowem. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Działka została zakupiona w 2021 r. za 230 tys. zł. Nieruchomość jest wyceniana na 650 tys. zł. Polityk ma też nieruchomości o pow. 6,3 ha w Bieszczadach kupione w 2020 i 2022 r. Większość z nich to lasy. Działki są dziś warte ok. 375 tys. zł.

Kolejne nieruchomości Żurka

Żurek ma też w tej gminie kupioną w 1999 i 2000 r. działkę o pow. 553 m kw. Wybudowano na niej „dom drewniany szkieletowy” o wielkości ok. 110 m kw. Jego wartość oszacowano na 580 tys. zł. Minister ma także 1,25 ha lasów, gruntów rolnych i pastwisk na Pogórzu Dynowskim. Na jednej z działek stoi murowana stajnia. Całość wyceniono na 53 tys. zł. Kolejne działki to 0,31 ha lasów w Małopolsce, które zostały zakupione za ok. 16 tys. zł.

Żurek posiada również 0,5 ha łąk nad Narwią na Mazowszu, które są warte ok. 24 tys. zł. Następna działka ma pow. 0,45 ha i znajduje się pomiędzy Ustką a Darłowem. Jest na niej drewniany domek letniskowy o pow. ok. 100 m kw. Nieruchomość została zakupiona w 2006 r. i została byłemu sędziemu po podziale majątku z pierwszą żoną w 2009 r. Wycena wyniosła w tym przypadku pół mln zł.

Szacowany majątek ministra sprawiedliwości wynosi ok. trzy mln zł

Żurek chce też wybudować dom jednorodzinny o pow. 100-120 m kw. na nieodległej działce o pow. 1,1 ha. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Na ten moment ziemia może być warta ok. 150 tys. zł. Wszystko to daje kilkanaście nieruchomości o łącznej pow. 13,5 ha, cztery domy, w tym dwa o funkcji letniskowej i jeden w stanie surowym zamkniętym wymagającym wykończenia. Kolejny dom jest w planach. Szacowany majątek ministra wynosi ok. trzy mln zł.

Żurek część nieruchomości sprzedał: w 2021 r. 6,8 ha pod Sieradzem za 220 tys. zł, w 2022 r. 0,8 ha pod Przemyślem za 70 tys., a w 2019 r. działkę w pod Krakowem za 250 tys. zł. W 2024 r. polityk przekazał swojej drugiej żonie niewielką działkę pod Krakowem.

