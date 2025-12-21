Zmiażdżone auto, ofiary śmiertelne. Koszmarny wypadek na torach
Udostępnijdodaj Skomentuj

Zmiażdżone auto, ofiary śmiertelne. Koszmarny wypadek na torach

Dodano: 
Tragiczny wypadek na torach
Tragiczny wypadek na torach Źródło: Policja / KPP Ząbkowice Śląskie
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miejscowości Ziębice (Dolnośląskie). To właśnie tam, na przejeździe kolejowym, życie straciły dwie osoby.

W niedzielę, po godzinie 11 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku. Jak się okazało, na strzeżonym przejeździe kolejowym osobowa kia wjechała pod pociąg.

„Na przejeździe kolejowym z zaporami samochód osobowy marki Kia wjechał bezpośrednio pod jadący pociąg pasażerski. Niestety, dwie osoby podróżujące samochodem poniosły śmierć” – przekazała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Na miejscu służby i prokurator

Funkcjonariusze dodali, że na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora, ustalając wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku.

„Droga jest przejezdna, jednak mogą wystąpić pewne utrudnienia w ruchu pociągów” – dodali policjanci w komunikacie opublikowanym na swoim profilu na Facebooku.

facebookCzytaj też:
Sabotaż na przesmyku suwalskim? To mogło skończyć się tragicznieCzytaj też:
Tragedia na torach koło Bydgoszczy. Jedna osoba nie żyje

Opracowała:
Źródło: Facebook