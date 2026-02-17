Tragiczny wypadek polskiego autokaru w Słowacji. Są ofiary

We wtorek 17 lutego około godziny 4:30 rano na drodze I/59 w Liptowskiej Osadzie w Słowacji doszło do tragicznego wypadku drogowego – relacjonuje serwis zilinak.sk. Rzeczniczka policji regionalnej w Żylinie podała, że kierowca autobusu z turystami, jadący z Ruzomberka do Bańskiej Bystrzycy, z nieustalonych dotąd przyczyn, zjechał na przeciwległą stronę jezdni, gdzie doszło do zderzenia z jadącą z przeciwka ciężarówką przewożącą drewno.

W wyniku zderzenia autobus, w którym znajdowało się 26 pasażerów różnych narodowości, stanął w płomieniach, ale turyści zdążyli się z niego wydostać. Ofiarą wypadku był kierowca autobusu. Według policji doznał obrażeń, w wyniku których zmarł na miejscu. Wcześniej portal tvnoviny.sk podał, że mężczyzna miał spłonąć w wyniku pożaru. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala na dalsze leczenie.

Pozostałym poszkodowanym, którzy odnieśli lżejsze obrażenia, ratownicy udzielili pomocy na miejscu zdarzenia. Autobusem podróżowali głównie Polacy. Pojazd miał jechać z Krakowa do Budapesztu. Kierowca ciężarówki został poddany badaniu alkomatem, które dało wynik negatywny. Na miejsce tragedii wezwano biegłego z zakresu transportu drogowego. Zmarły zostanie poddany sekcji zwłok. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo.

Wkrótce więcej informacji