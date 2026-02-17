Pijany policjant staranował ogrodzenie. Alkomat wskazał 1,5 promila

W niedzielę 15 lutego wieczorem policjant z Międzyrzecza w województwie lubuskim doprowadził do kolizji. Prowadzonym przez siebie pojazdem staranował ogrodzenie na prywatnej działce. Jak się okazało, w momencie wypadku był pod wpływem alkoholu. W jego organizmie alkomat wykazał około 1,5 promila.

Międzyrzecze. Pijany policjant wjechał w ogrodzenie

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Relacjonująca to zdarzenie Wirtualna Polska podkreślała, że policjant prowadził pojazd w czasie wolnym od pracy. Nie uchroni go to jednak przed konsekwencjami. Wezwany do zdarzenia patrol policji dokonał zatrzymania mężczyzny, który odpowie teraz za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i spowodowanie kolizji.

Przypadek funkcjonariusze został przekazany Prokuraturze Rejonowej w Międzyrzeczy. „Wszczęto już postępowanie dyscyplinarne, funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach służbowych i trwa postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia ze służby w policji” – potwierdzał nadkom. Maciej Kimet z lubuskiej policji. Podkreślał przy tym, że każda osoba łamiąca prawo, niezależnie od swojej profesji, zostanie potraktowana równie stanowczo przez stróżów prawa.

Czytaj też:

Dywersja na kolei? Obcokrajowiec mógł działać na zlecenie rosyjskich służbCzytaj też:

17-latek pomógł kobiecie, chwilę później doszło do dramatu. Pilny apel o krew