Autobus wypadł z drogi i wpadł do rowu. 10 osób rannych

Autobus, którym podróżowały 32 osoby wpadł do rowu. W wyniku wypadku 10 osób zostało poszkodowanych, część odniosła ciężkie obrażenia. Do zdarzenia doszło w województwie mazowieckim.
Wypadek miał miejsce na drodze krajowej 62 między Łochowem a Wyszkowem. Jak podaje RMF FM, droga jest nieprzejezdna. Na miejscu pracują służby, lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Więcej informacji wkrótce.
Źródło: RMF FM