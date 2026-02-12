Autobus wypadł z drogi i wpadł do rowu. 10 osób rannych

Wypadek miał miejsce na drodze krajowej 62 między Łochowem a Wyszkowem. Jak podaje RMF FM, droga jest nieprzejezdna. Na miejscu pracują służby, lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Więcej informacji wkrótce.

Czytaj też:

Makabryczne zderzenie autobusów. Trwa akcja służbCzytaj też:

Wypadek na autostradzie A4. Utrudnienia dla kierowców