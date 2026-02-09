Wypadek na autostradzie A4. Utrudnienia dla kierowców

W poniedziałek 9 lutego po godz. 6:30 policja śląska wydała komunikat w mediach społecznościowych, w którym poinformowała o utrudnieniach na autostradzie A4. „Uwaga kierowcy. Ruda Śląska – Autostrada A4, km 326 (kierunek Gliwice). Przed zjazdem do dzielnicy Wirek, w okolicach MOP Halemba, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu ciężarowego” – czytamy na Facebooku.

Jak sprecyzowano, w wyniku wywrócenia się naczepy zablokowane zostały prawy oraz środkowy pas ruchu. Ruch odbywa się jedynie lewym pasem. Policjanci prowadzą na miejscu działania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Na koniec krótkiego komunikatu funkcjonariusze raz jeszcze zaapelowali do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze.

Więcej informacji wkrótce.