Tragedia na torach koło Bydgoszczy. Jedna osoba nie żyje

Dramatyczny wypadek miał miejsce na przejeździe kolejowym w miejscowości Lubania-Lipiny w gminie Świekatowo w województwie kujawsko-pomorskim.

Tragedia na torach. Jedna osoba nie żyje

We wtorek 25 listopada w godzinach porannych w odległości około 35 km na północ od Bydgoszczy, szynobus zderzył się z autem osobowym. Jak donoszą lokalne media, tuż po godzinie 5:30 samochód marki opel corsa uderzył szynobus relacji Bydgoszcz – Tuchola.

– Szynobus zatrzymał się około 500 m od miejsca zdarzenia. Jechało nim siedem osób, w tym pięcioro pasażerów i dwóch członków załogi. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń – powiedział Marcin Klemański ze świeckiej straży pożarnej.

Z informacji lokalnych służb wynika, że autem osobowym podróżowała jedna osoba. W pojeździe był tylko kierowca. Niestety mężczyzna odniósł w wyniku zderzenia tak poważne obrażenia, że jego życia nie udało się uratować. Kierowca zginął na miejscu.

Tragiczny wypadek koło Bydgoszczy. Trwa ustalanie przyczyn

Na przejeździe kolejowym w kujawsko-pomorskim cały czas pracują służby: pięć zastępów straży pożarnej, funkcjonariusze policji oraz przedstawiciele Straży Ochrony Kolei. Aktualnie trwa ustalanie przyczyn tragicznego zdarzenia na przejeździe kolejowym oraz tego, w jakich okolicznościach samochód osobowy znalazł się na torach. Mundurowi działają pod nadzorem prokuratura.

Według wstępnych ustaleń przejazd w miejscowości Lubania-Lipiny jest strzeżony – posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową, która sprawnie ostrzega przed nadjeżdżającym pociągiem. – Przejazd nie miał rogatek, ale znajdowała się na nim sygnalizacja świetlna i dźwiękowa – potwierdził Marcin Klemański ze świeckiej straży pożarnej w rozmowie z lokalnymi mediami.

