W środku nocy wybuchł pożar. Hotel nad jeziorem stanął w ogniu

Ogień zauważono w porze, gdy większość gości spała. Na szczęście nikomu nic się nie stało – kilkanaście osób ewakuowało się samodzielnie, a pozostałym pomogli strażacy.

Ogień w części rekreacyjnej obiektu

Z żywiołem strażacy walczyli w strefie rekreacyjnej, gdzie znajdowały się między innymi basen oraz sauna.

Część mieszkalna hotelu nie została objęta ogniem. Informację tę przekazał dyżurny Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Przyczyny zdarzenia wyjaśnia obecnie policja.

Oświadczenie hotelu po zdarzeniu

Hotel zamieścił w mediach społecznościowych komunikat, w którym przekazano, że „cała strefa SPA pozostaje zamknięta do odwołania. Hotel, restauracja oraz atrakcje zewnętrzne funkcjonują nieprzerwanie i są w pełni dostępne”.

Czytaj też:

Wielki pożar w Małopolsce. Pilny apel do mieszkańcówCzytaj też:

Pożar podczas szczytu COP30. Uczestnicy uciekali w popłochu