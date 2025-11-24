Wielki pożar w Małopolsce. Pilny apel do mieszkańców

Gigantyczne kłęby czarnego dymu były widoczne z kilku krakowskich dzielnic w poniedziałek 24 listopada. Wszystko z powodu pożaru, który wybuchł w hali magazynowej w miejscowości Skawina w Małopolsce. Tuż po godzinie 14:30 lokalne służby otrzymały zgłoszenie, z którego wynikało, że ogień pojawił się magazynie przy ulicy Torowej.

Pożar w Skawinie. 100 strażaków w akcji

Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie przekazał, że w hali o wymiarach 100 na 15 metrów były składowane lampy oraz kartony.

– Na miejsce wysłano 23 zastępy PSP i OSP, czyli około 100 strażaków, którzy biorą udział w akcji gaśniczej - poinformował przedstawiciel krakowskich służb. Na miejscu jest również komendant miejski PSP w Krakowie Arkadiusz Kielin oraz naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego Jarosław Piątek.

Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach rannych i poszkodowanych. Wiadomo natomiast, że strażacy prowadzą działania w trudnych warunkach. Skuteczny dostęp do wnętrza hali utrudniają wysoka temperatura, intensywne zadymienie i duża powierzchnia objęta ogniem.

– Teren akcji został podzielony na kilka odcinków bojowych. Pożar powoduje bardzo duże zadymienie, dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, szczególnie dla kierowców. Działania gaśnicze cały czas trwają – powiedział Hubert Ciepły.

facebook

Wielki pożar w Skawinie. Apel do mieszkańców

W związku z pożarem krakowska straż miejska wystosowała pilny apel do mieszkańców.

„Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do poleceń służb i unikanie zbliżania się do rejonu działań. Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy również pozamykanie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia” – czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Przyczyny pożaru pozostają na razie nieznane.

Czytaj też:

Tragiczny wypadek na S8. Nie żyją cztery osobyCzytaj też:

Polski pięściarz w śpiączce. Dramatyczne zakończenie walki wieczoru