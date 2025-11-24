W poniedziałek 24 listopada w godzinach porannych na drodze ekspresowej S8, na wysokości miejscowości Chojny, doszło do zderzenia dwóch busów i dwóch ciężarówek – podał portal tvn24.pl. Z pierwszych informacji wynikało, że zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zostały poddane resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety, ich życia również nie udało się uratować, a bilans ofiar wzrósł do czterech.

Tragiczny wypadek na S8. Nie żyją cztery osoby

Młodszy brygadier Karol Brylak z Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie poinformował w rozmowie z tvn24.pl, że najpewniej wszystkie ofiary podróżowały jednym busem. Jak przekazał portal rmf24.pl, w wyniku wypadku ranny został kierowca innego z aut. Po tym, jak skarżył się na ból kręgosłupa, został śmigłowcem przetransportowany do szpitala.

– Na teraz wiele wskazuje na to, że bus został rozerwany po tym, jak najechał na ciężarówkę. Potem auto uderzyło w innego busa, który z kolei wjechał w drugą ciężarówkę. Mężczyzna, który został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, to kierowca tego drugiego busa – relacjonował strażak. Na miejscu policjanci zabezpieczają ślady, co pozwoli na zrekonstruowanie przebiegu tragicznego wypadku.

GDDKiA poinformowało, że w miejscu wypadku droga S8 w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Jak podało rmf24.pl, zablokowany jest węzeł Złoczew, a drogowcy przygotowują objazd pod DK45.

