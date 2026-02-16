Tragiczny wypadek na trasie S8. Są ofiary. Potężne utrudnienia

W poniedziałek 16 lutego na trasie S8, na wysokości węzła Brok, w kierunku Białegostoku, zderzyły się dwa busy i tir. W sumie trzema samochodami podróżowało 11 osób. Dwie zginęły, jedna została przetransportowana do szpitala. Zgłoszenie wpłynęło do straży pożarnej ok. godz. 4:40. Na miejsce zostało wysłanych pięć zastępów.

Najnowsze informacje przekazał mł. bryg. Rafał Kamiński ze straży pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. – – W wyniku zdarzenia dwie osoby, podróżujące busem osobowym, poniosły śmierć. Jedna osoba z busa dostawczego została zabrana do szpitala. Pozostali uczestnicy zdarzenia, po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego nie wymagały przewiezienia do szpitala – poinformował w rozmowie z tvn24.pl.

Droga S8 w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowana.

Więcej informacji wkrótce.