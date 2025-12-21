Wędkarz wypłynął na chwilę, pobił rekord. „Świąteczna ryba”

Brendan Walsh, 26-letni rybak z hrabstwa Mendocino, może zapisać się w historii kalifornijskiego wędkarstwa. Podczas krótkiego rejsu u wybrzeży Albion złowił karmazyna żółtawego ważącego około 4,65 kilograma. To więcej od poprzedniego rekordu stanowego o ponad pół kilograma.

Rekordowy karmazyn żółtawy u wybrzeży Kalifornii. Ważył 4,65 kg

Do połowu doszło 18 grudnia, gdy Brendan Walsh wraz z ojcem Willem przygotowywali się do wyciągnięcia łodzi „Betty” z portu Albion River Harbor. Mimo opadów deszczu ocean był spokojny, co skłoniło ich do krótkiego, około godzinnego wypłynięcia. – Pomyślałem, że to będzie ostatni raz na jakiś czas – relacjonował Brendan Walsh.

Rybak użył nowej metalowej przynęty jigowej, którą otrzymał od rodziców jeszcze przed świętami. – I rzeczywiście, tuż przy Albion złowiłem rekord – powiedział. Jak podkreślał, łódź „Betty” została przerobiona z jednostki jeziorowej na morską i może wypływać tylko przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Świąteczny połów w Albion. Młody wędkarz pobił rekord stanu

Dotychczasowy rekord Kalifornii należał do Cally Coombs, właścicielki Little River Inn, która w listopadzie 2024 roku złowiła karmazyna żółtawego ważącego około 4,08 kilograma. Brendan Walsh już zgłosił swój połów do Kalifornijskiego Departamentu Ryb i Dzikich Zwierząt. – Jestem pewien rekordu stanowego – zaznaczył, informując, że dokumenty zostały wysłane listem poleconym.

Wędkarz złożył również wniosek dotyczący rekordu świata. Obowiązujący od 1986 roku rekord dla tego gatunku wynosi około 4,54 kilograma. – Moja jest większa o około 110 gramów, więc możliwe, że pobiłem również ten rekord – dodał. Rodzina Brendana Walsha określa połów jako jego „świąteczną rybę”.

