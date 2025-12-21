Czarna seria na A4. Kilka wypadków, są ofiary śmiertelne

W nocy z soboty na niedzielę na autostradzie A4 w Małopolsce doszło do serii dramatycznych zdarzeń drogowych. Trasa między węzłami Brzesko i Targowisko była czasowo całkowicie zablokowana, a obecnie ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem.

Autostrada A4 sparaliżowana. Wypadek w korytarzu życia

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przed godziną 4 nad ranem na jezdni ujawniono zwłoki mężczyzny. W związku z tym zdarzeniem służby utworzyły korytarz życia. Na jego końcu doszło do kolejnego, tragicznego wypadku.

– Na 458 kilometrze drogi A4 pod wiaduktem ujawniono zwłoki osoby. W związku z tą sytuacją na drodze utworzono korytarz życia. Na końcu korytarza doszło do zdarzenia drogowego, w którym samochód dostawczy uderzył w samochód ciężarowy – przekazała podkomisarz Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w rozmowie z TVN24.

W wyniku zderzenia zginął kierowca samochodu dostawczego. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Autostrada została zamknięta, a służby wyznaczyły objazdy przez drogę krajową nr 94.

Śmiertelne zdarzenia na A4. Policja apeluje o ostrożność

To nie był koniec utrudnień. Policja informowała również o kolejnych kolizjach na tym samym odcinku trasy, w tym o zdarzeniu z udziałem czterech samochodów osobowych. Jak podała małopolska policja, „ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem”.

Służby zwracają uwagę, że do wypadków przyczyniły się trudne warunki pogodowe. Na terenie niemal całego kraju występuje gęsta mgła, przy której widoczność może spadać nawet do 100 metrów. Poza nią występować mogą mroźne deszcze. W sobotę ostrzeżenia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Policja apeluje o zmniejszenie prędkości i dostosowanie jazdy do warunków panujących na drodze.

