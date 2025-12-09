Trump zaatakował dziennikarkę. „Jesteś wstrętna, straszna, naprawdę okropna”

Dziennikarka ABC News Rachel Scott zapytała w poniedziałek 8 grudnia Donalda Trumpa, czy poleci sekretarzowi obrony Pete’owi Hegsethowi opublikowanie nagrania z drugiego ataku wojskowego na łodzie podejrzane o przemyt narkotyków. Do zdarzenia doszło na początku września u wybrzeży Wenezueli. Amerykański prezydent stwierdził w zeszłym tygodniu, że nie ma „żadnego problemu” z ujawnieniem tego wideo. Trump powiedział jednak reporterce, że takie słowa z jego ust nie padły.

– Ty to powiedziałaś – przekonywał amerykański przywódca. Trump stwierdził, że to „fake news”. – Cokolwiek Hegseth zdecyduje, mi to pasuje. Każda łódź, którą zatapiamy, to 25 tys. uratowanych amerykańskich istnień ludzkich – tłumaczył prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump chwalił się zmniejszeniem o 94 proc. ilości narkotyków przywożonych drogą morską i zaznaczył, że próbują znaleźć tych, którzy odpowiadają za pozostałe sześć proc.

Starcie prezydenta USA z dziennikarką. „Czy nie powiedziałem ci tego właśnie?”

Następnie przywódca USA ponownie wspomniał o 25 tys. uratowanych życiach i zapytał siedzącego obok niego farmera, który przybył na spotkanie, czy „czuje się z tym dobrze”. – Dbaj o nasze bezpieczeństwo – usłyszał Trump. Dziennikarka ponownie dopytała, czy amerykański prezydent opublikuje pełną wersję filmu. – Czy nie powiedziałem ci tego właśnie? – rzucił Trump. – Powiedziałeś, że to zależy od sekretarza – zaznaczyła Scott.

– Jesteś najbardziej irytującą reporterką w całym tym miejscu, wstrętną, straszną, naprawdę okropną. Z tobą zawsze jest tak samo. Powiedziałem ci to – przekonywał przywódca Stanów Zjednoczonych. Dziennikarka chciała jeszcze potem dopytać o to, czy Trumpa martwi, że „co najmniej 20 republikańskich członków Izby Reprezentantów ogłosiło, że przejdzie na emeryturę lub nie będzie ponownie kandydować”.

Donald Trump wysławił „laurkę” reporterce. To kolejne takie starcie z dziennikarzem

Prezydent USA dopytywał jednak Scott, czy wie jak wygląda sytuacja z Demokratami i dlaczego o nich nie wspomina. Podczas słownej przepychanki Trump rzucił, że „nie martwi go to”. – Jesteś nieprzygotowana, ponieważ powinnaś znać Demokratów – przekonywał przywódca Stanów Zjednoczonych.

