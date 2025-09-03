Wizyta Nawrockiego w USA. „Sukcesy mogą być zmarnowane z dwóch powodów”
Udostępnijdodaj Skomentuj

Wizyta Nawrockiego w USA. „Sukcesy mogą być zmarnowane z dwóch powodów”

Dodano: 
Karol Nawrocki, Donald Trump
Karol Nawrocki, Donald Trump Źródło: Materiały prasowe / The White House
Bez względu na barwy polityczne, wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych powinna cieszyć. Tak szybkie zaproszenie nowej głowy państwa do Białego Domu świadczy o wadze, jaką USA przykładają do relacji polsko-amerykańskich. To sygnał, że Polska pozostaje ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Tematy, które powinny zostać poruszone podczas spotkania, to przede wszystkim bezpieczeństwo narodowe i współpraca militarna. Jednak nie mniej istotne są sprawy gospodarcze, ponieważ Donald Trump – jako polityk i biznesmen – często postrzega politykę właśnie przez pryzmat interesów ekonomicznych. Jednak najważniejsze wydaje się nawiązanie dobrych osobistych relacji między głowami obu państw.

Wizyty głów państw czy szefów rządów w Białym Domu zawsze są ważnym wydarzeniem dla odwiedzających amerykańską stolicę polityków. Ich znaczenie jest ogromne, przekładają się bezpośrednio na interesy narodowe gości. Dla Polski ta wizyta może oznaczać nowe otwarcie i szansę na relacje lepsze niż te, które łączyły Donalda Trumpa z dotychczasowym rządem w Warszawie.

Trzeba jednak pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Po pierwsze, tematy rozmów muszą być spójne z interesami amerykańskimi – bez tego trudno będzie uzyskać realne zobowiązania ze strony USA. Po drugie, Polska powinna umiejętnie wykorzystać swoje zasoby, które wcale nie są małe. Polska awansowała niedawno do grona 20 największych gospodarek świata, polskie firmy inwestują w Stanach Zjednoczonych, a polscy naukowcy aktywnie uczestniczą w światowej rewolucji sztucznej inteligencji.

Po pierwsze bezpieczeństwo

Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.