Wizyta Nawrockiego w USA. „Sukcesy mogą być zmarnowane z dwóch powodów”

Wizyty głów państw czy szefów rządów w Białym Domu zawsze są ważnym wydarzeniem dla odwiedzających amerykańską stolicę polityków. Ich znaczenie jest ogromne, przekładają się bezpośrednio na interesy narodowe gości. Dla Polski ta wizyta może oznaczać nowe otwarcie i szansę na relacje lepsze niż te, które łączyły Donalda Trumpa z dotychczasowym rządem w Warszawie.

Trzeba jednak pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Po pierwsze, tematy rozmów muszą być spójne z interesami amerykańskimi – bez tego trudno będzie uzyskać realne zobowiązania ze strony USA. Po drugie, Polska powinna umiejętnie wykorzystać swoje zasoby, które wcale nie są małe. Polska awansowała niedawno do grona 20 największych gospodarek świata, polskie firmy inwestują w Stanach Zjednoczonych, a polscy naukowcy aktywnie uczestniczą w światowej rewolucji sztucznej inteligencji.

Po pierwsze bezpieczeństwo