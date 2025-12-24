Niespodziewane życzenia zza oceanu. „Niech Bóg błogosławi Polskę”

Zaprzysiężony przed kilkoma tygodniami na ambasadora w Polsce Thomas Rose przekazał nam tradycyjne świąteczne życzenia. Wygłosił je jeszcze po angielsku na platformie X, a przetłumaczone zostały przez pracowników jego ambasady.

Boże Narodzenie. Amerykanie złożyli Polakom życzenia

„Boże Narodzenie jest świętym czasem dla miliardów ludzi na całym świecie, a szczególnie tutaj, w Polsce – upamiętniającym narodziny Jezusa, chrześcijańskiej światłości świata oraz źródła nadziei, miłosierdzia i odkupienia dla wierzących na całym świecie. Boże Narodzenie to czas, w którym wszyscy możemy dziękować Bogu za dary wiary, rodziny i wolności – oraz za więzi, które łączą nas ponad granicami państw” – mówił Rose.

Przekazał też kilka słów od prezydenta swojego kraju. „W imieniu prezydenta Donalda Trumpa, narodu amerykańskiego oraz Misji USA w Polsce życzę Państwu błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych radości, wdzięczności i czasu spędzonego z najbliższymi. Wesołych Świąt. Merry Christmas. Niech Bóg błogosławi Amerykę i niech Bóg błogosławi Polskę” – życzył Polakom ambasador USA.

Thomas Rose przez Departament Stanu na ambasadora w Polsce został zaprzysiężony w połowie października tego roku. 6 listopada listy uwierzytelniające przyjął od niego w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. Swoją misję w naszym kraju Rose rozpoczął od spotkań z najważniejszymi polskimi politykami.

Trump krytykuje Europę, ale oszczędza Polskę

Nie jest zaskoczeniem, że Donald Trump i jego urzędnicy pamiętają i ciepło wypowiadają się na temat Polski. Po opublikowaniu nowej strategii eksperci stwierdzili, że Trump i jego administracja zamierza wykorzystywać nasz kraj oraz Węgry do rozbijania unijnej jedności.

Według prezydenta USA „tylko dwa państwa stanowią wyjątek od fatalnej polityki migracyjnej”. W tym kontekście wymienił właśnie Polskę oraz Węgry. – Rzeczą, którą robią naprawdę dobrze, jest migracja, bo nie wpuszczają do swojego kraju nikogo. Również Polska wykonała świetną robotę w tej kwestii. Ale większość europejskich narodów... oni się po prostu rozkładają – przekonywał.

– Uważam, że to, co dzieje się w Europie, jest straszne. Myślę, że zagraża to Europie, jaką znamy. Europa mogłaby być zupełnie innym miejscem. Uważam, że Europejczycy powinni coś z tym zrobić – podsumował prezydent USA.

