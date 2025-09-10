Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Opublikował oświadczenie

W nocy z wtorku na środę na teren Polski wleciały rosyjskie drony. Incydent spowodował rozmowę na najwyższym szczeblu pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim i prezydentem Donaldem Trumpem.
Incydent dronowy. Biały Dom zapowiadał rozmowę z prezydentem Polski
– Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim – przekazała przedstawicielka Białego Domu. Było to pierwsze doniesienie o rozmowie pomiędzy prezydentami w związku z incydentem, do jakiego doszło minionej nocy. Około 16 polskiego czasu opublikowano komunikat Waszyngtonu.
Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsatu poinformował, że Karol Nawrocki w czasie trwania audycji z Donaldem Trumpem.
Karol Nawrocki o rozmowie z Donaldem Trumpem. „Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą”
Na profilu prezydenta Polski w serwisie X pojawiło się podsumowanie rozmowy pomiędzy przywódcami.
„Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy” – zaczął swój wpis Karol Nawrocki.
„Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą” – dodał prezydent.
Wcześniej doszło do rozmowy prezydent Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z premierem Donaldem Tuskiem. Zełenski zaproponował Polsce pomoc w szkoleniach i wymianie informacji odnośnie zwalczania rosyjskich dronów, w szczególności szturmowych Shahedów irańskiej produkcji.
„Uzgodniliśmy z Donaldem odpowiednią współpracę na szczeblu wojskowym. Będziemy również koordynować działania ze wszystkimi krajami członkowskimi NATO” – oznajmił Zełenski na X.
