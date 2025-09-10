USA reagują na sytuację w Polsce. Odwiedzi nas specjalny wysłannik Trumpa

10 września nad ranem polską przestrzeń powietrzną po raz kolejny przekroczyły rosyjskie drony. Tym razem obiekty latające zostały zestrzelone przez wojsko.

Sprawę tę skomentował w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych (TRUTH Social) przywódca Ameryki – Donald Trump. Jak się okazuje jego wysłannik – gen. Keith Kellogg – wkrótce przyleci do Polski. Poinformowała o tym dzisiaj wieczorem (czasu w Polsce) redakcja Cable News Network.

Gen. Kellog to specjalny wysłannik prezydenta Trumpa do spraw Ukrainy i Rosji – państw pogrążonych w konflikcie zbrojnym od ponad trzech lat. Jest to więc niezwykle istotny moment, że ten sam ekspert będzie także rozmawiał z Warszawą w jej trudnym położeniu, w którym znalazła się w środę wczesnym rankiem.

Napięta sytuacja na wschodzie Polski. USA wykonały ruch

CNN podaje, że dyplomata wybierze się za ocean jeszcze w tym tygodniu (11-14 września). Najpierw odbędzie rozmowy w stolicy Polski i Mazowsza, a potem ruszy dalej na wschód – do Kijowa (podaje agencja prasowa Ukrinform).

Jeden z urzędników Białego Domu, którego nie wymieniono z imienia i nazwiska, poinformował CNN, że gen. Kellog miał nawet być już w drodze do Polski, gdy doszło do incydentów przekroczenia przestrzeni powietrznej, czyli wtargnięcia obiektów wojskowych (bezzałogowych statków powietrznych) na terytorium kraju.

Zaangażowanie Francji w sprawy polskie

Europejscy liderzy także zareagowali na to, co zadziało się w Polsce 10 września.

Na platformie X głos ws. zabrał prezydent Francji – Emmanuel Macron. „Rozmawiałem właśnie z premierem Polski [Donaldem Tuskiem – red.] i sekretarzem generalnym NATO [Markiem Rutte] po wtargnięciu kilku rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej. Tego typu wtargnięcia są niedopuszczalne i stanowią kolejny dowód eskalacyjnej postawy Rosji. Powtórzyłem pełne poparcie Francji dla Polski i podkreśliłem naszą gotowość do dalszego przyczyniania się do wzmocnienia obrony powietrznej Polski i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO” – podkreśliła głowa państwa.

