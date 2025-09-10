NA ŻYWO: Drony wtargnęły nad Polskę. Jeden znaleziony prawie 300 km od granicy

10:27 – Konsultacje sojusznicze (...) właśnie w tej chwili przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego – poinformował Donald Tusk podczas wystąpienia w Sejmie.



„Wniosek o uruchomienie artykułu 4. NATO”. Donald Tusk: To dopiero początek 10:17 Donald Tusk podkreślił, że na chwilę obecną nie ma informacji o żadnych osobach poszkodowanych. 10:15 Szef polskiego rządu przekazał również, że po raz pierwszy spora część dronów nadleciała do Polski z Białorusi. Polska strona potwierdza zestrzelenie trzech obcych dronów. Możliwe, że ta liczba też wzrośnie. 10:13 Donald Tusk w Sejmie poinformował o kilkunastu przypadkach naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Premier podkreślił, że nie są to ostateczne dane, a ten bilans może wzrosnąć.



– Odnotowano i namierzono 19 przekroczeń i naruszeń przestrzeni powietrznej – podkreślił szef polskiego rządu. 10:10 Szymon Hołownia poinformował o zmianach w harmonogramie posiedzenia Sejmu:



x.com 10:08 Portal remiza.pl opublikował nagranie, na którym miał zostać zarejestrowany moment strącenia rosyjskiego drona.



x.com 10:05 W obszarze Strategicznej Infrastruktury Energetycznej nie odnotowano żadnych zdarzeń – poinformował minister energii Miłosz Motyka po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony.



Rosyjskie drony nad Polską. Ważny komunikat ministra energii 10:01 Prezydent Karol Nawrocki ogłosił zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Decyzja została podjęta w związku z nocnym naruszeniem przestrzeni powietrznej nad Polską przez rosyjskie drony.



„W ciągu 48 godzin”. Karol Nawrocki podjął ważną decyzję 9:57 – To dla nas dobry poranek, nie ma co wpadać w panikę. W końcu polskie wojsko zdecydowało się zestrzeliwać obiekty latające. Prowokacje rosyjskie od dawna mają miejsce i eskalują dlatego, że nie było do tej pory odpowiedniej reakcji – komentuje w rozmowie z „Wprost” gen. Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM.



Gen. Polko o zestrzeleniu dronów na Polską: To dla nas dobry poranek 9:53 Są pierwsze zagraniczne reakcje w związku z bezprecedensową skalą naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez drony:



Rosyjskie drony wtargnęły nad Polskę. Mocne słowa z USA i Ukrainy 9:42 Polsat News poinformował, że rosyjski dron uderzył w dom mieszkalny w miejscowości Wyryki (pow. włodawski) w woj. lubelskim. Uszkodzony został dach budynku i samochód. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.



Dron uderzył w dom mieszkalny na Lubelszczyźnie 9:31 Drona obcego pochodzenia znaleziono niedaleko Mniszkowa koło Opoczna w Łódzkiem, na terenie niezabudowanym – ustalili dziennikarze RMF FM. To prawie 300 kilometrów od granicy z Ukrainą. 9:22 Ppłk rezerwy Krzysztof Przepiórka w rozmowie z „Wprost” ocenił, że drony nad Polską są jednym z elementów wojny hybrydowej. – To było tylko kwestią czasu, kiedy Rosjanie zaczną testować kraje NATO, a przede wszystkim Polskę – ocenił były dowódca oddziału bojowego GROM.



Drony nad Polską. Ppłk Przepiórka: Reakcja służb jest jak najbardziej adekwatna 9:17 W związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Tuż przed nim głos zabrał premier Donald Tusk.



Rosyjskie drony wtargnęły nad Polskę. Tusk o „dramatycznej nocy” 9:10 „W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron.Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli” – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Rosyjskie drony nad Polską. Część została zestrzelona

Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o tym, że w wyniku zmasowanego ataku Rosji na terytorium Ukrainy doszło także do „bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron”. Część obiektów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja możliwych miejsc, gdzie drony lub ich szczątki mogły upaść.

Sztab Generalny Wojska Polskiego zaapelował do obywateli, aby – w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich części – nie przenosić ich, nie zbliżać się do nich i ich nie dotykać. „Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie. Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren” – czytamy.

Drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Nawrocki i Tusk reagują

Głos za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrał Karol Nawrocki. „Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych” – napisał prezydent. Zapowiedział także, że poprowadzi odprawę w BBN, na którą przybędzie szef rządu. „Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania” – podsumował Karol Nawrocki.

Zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie rządu. – Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone – poinformował premier Donald Tusk. – Zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, naszych żołnierzy, pilotów i także sojuszników – podkreślił, dodając, że nie odnotowano żadnych ofiar.

Czytaj też:

Gen. Polko o zestrzeleniu dronów na Polską: To dla nas dobry poranekCzytaj też:

Drony nad Polską. Ppłk Przepiórka: Reakcja służb jest jak najbardziej adekwatna