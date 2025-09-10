Atak dronów połączono z wielką kampanią dezinformacyjną. Cztery główne cele

Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura Data House opublikował 10 września swoją analizę sytuacji w polskiej infosferze po nocnym ataku dronów. „Atak rosyjskich dronów natychmiast uruchomił zorganizowaną kampanię dezinformacyjną w polskich mediach społecznościowych. Jej celem było rozbicie społecznej spójności, eskalacja emocji i podważenie zaufania do państwa oraz NATO” – czytamy.
Dominujące narracje w polskiej i rosyjskiej sieci
Analitycy wymienili pięć najpopularniejszych narracji:
- „To prowokacja Ukrainy” – 32% nasycenia komentarzy
- „Rosja testuje NATO” – 28%
- „Rząd jest nieudolny” – 18%
- „Media manipulują” – 12%
- „NATO nas nie obroni” – 10%
Podkreślali, że w emocjonalnych wpisach dominowały strach, złość, pogarda, niedowierzanie i sarkazm. W efekcie „przestrzeń informacyjna w Polsce została spolaryzowana, pełna sprzecznych wersji, wrogich komentarzy i emocjonalnych oskarżeń”. Zauważono, że zabrakło dominującej, wiarygodnej narracji państwowej.
Ta sama grupa przeanalizowała też rosyjską infosferę. W tamtejszych mediach społecznościowych prowadzono skoordynowaną operację informacyjną przeciwko Polsce i NATO. Podważano też pozycję Ukrainy, przesuwając winę z agresora na ofiarę.
W top 5 tamtejszych narracji znalazły się:
- „Polska PVO to fikcja” – 21% nasycenia komentarzy
- „To ukraińska prowokacja” – 17%
- „NATO szuka pretekstu do eskalacji” – 14%
- „Polacy nie wiedzą co robią” – 11%
- „Rosja testuje NATO – i nikt nie reaguje” – 9%
Analitycy podkreślali, że podobne incydenty będą powtarzane, a ostatecznym ich celem nie jest zwycięstwo militarne, ale rozbicie społeczeństwa od środka.
Minister Siemoniak o dezinformacji
O rosyjskiej dezinformacji pisał też na X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. „Wraz z atakiem rosyjskich dronów ruszyła ogromna kampania dezinformacyjna. Szkalująca Polskę, nasze sojusze, Wojsko Polskie, podważające wiarygodność Polskiego Państwa. Przestrzegam przed włączeniem się w putinowską sieć kłamstwa. Służby działają” – zapewniał.
