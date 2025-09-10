Atak dronów połączono z wielką kampanią dezinformacyjną. Cztery główne cele

Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura Data House opublikował 10 września swoją analizę sytuacji w polskiej infosferze po nocnym ataku dronów. „Atak rosyjskich dronów natychmiast uruchomił zorganizowaną kampanię dezinformacyjną w polskich mediach społecznościowych. Jej celem było rozbicie społecznej spójności, eskalacja emocji i podważenie zaufania do państwa oraz NATO” – czytamy.

Dominujące narracje w polskiej i rosyjskiej sieci

Analitycy wymienili pięć najpopularniejszych narracji:

„To prowokacja Ukrainy” – 32% nasycenia komentarzy

„Rosja testuje NATO” – 28%

„Rząd jest nieudolny” – 18%

„Media manipulują” – 12%

„NATO nas nie obroni” – 10%

Podkreślali, że w emocjonalnych wpisach dominowały strach, złość, pogarda, niedowierzanie i sarkazm. W efekcie „przestrzeń informacyjna w Polsce została spolaryzowana, pełna sprzecznych wersji, wrogich komentarzy i emocjonalnych oskarżeń”. Zauważono, że zabrakło dominującej, wiarygodnej narracji państwowej.

Ta sama grupa przeanalizowała też rosyjską infosferę. W tamtejszych mediach społecznościowych prowadzono skoordynowaną operację informacyjną przeciwko Polsce i NATO. Podważano też pozycję Ukrainy, przesuwając winę z agresora na ofiarę.

W top 5 tamtejszych narracji znalazły się:

„Polska PVO to fikcja” – 21% nasycenia komentarzy

„To ukraińska prowokacja” – 17%

„NATO szuka pretekstu do eskalacji” – 14%

„Polacy nie wiedzą co robią” – 11%

„Rosja testuje NATO – i nikt nie reaguje” – 9%

Analitycy podkreślali, że podobne incydenty będą powtarzane, a ostatecznym ich celem nie jest zwycięstwo militarne, ale rozbicie społeczeństwa od środka.

Minister Siemoniak o dezinformacji

O rosyjskiej dezinformacji pisał też na X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. „Wraz z atakiem rosyjskich dronów ruszyła ogromna kampania dezinformacyjna. Szkalująca Polskę, nasze sojusze, Wojsko Polskie, podważające wiarygodność Polskiego Państwa. Przestrzegam przed włączeniem się w putinowską sieć kłamstwa. Służby działają” – zapewniał.

