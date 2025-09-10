Rosyjskie drony wtargnęły nad Polskę. W światowych mediach zawrzało

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło, że podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została kilkukrotnie naruszona przez drony. Na sytuację niemal natychmiast zareagowały światowe media, które zwróciły uwagę na powagę zdarzeń oraz ich konsekwencje dla NATO i bezpieczeństwa w regionie.

Światowe media mówią jednym głosem. To sygnał eskalacji

„The Guardian” podkreślił, że polskie myśliwce wystartowały po ostrzeżeniach z Ukrainy o możliwym naruszeniu przestrzeni powietrznej. Gazeta zwróciła uwagę, że incydent miał miejsce tuż przed planowanym zamknięciem granicy z Białorusią, o którym informował premier Donald Tusk.

Sky News zacytowało komunikat polskiego wojska, wskazując, że „Polska aktywuje obronę NATO po tym, jak rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną podczas ataków na Ukrainę”.

„Polskie Siły Powietrzne, będące członkiem NATO, rozmieszczają broń w celu zestrzelenia obiektów typu dron, które naruszyły jej przestrzeń powietrzną w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę” – odnotowało z kolei „Deutsche Welle”.

CNN przypomniało, że „Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli paktu obronnego, w którym uczestniczą także Stany Zjednoczone. Opiera się on na zasadzie, że atak na jedno państwo jest atakiem na wszystkie”.

BBC oceniło, że „zestrzelenie rosyjskich obiektów przez Polskę oznacza nowy etap od czasu wybuchu wojny na Ukrainie”. Natomiast „The Telegraph” przytoczył apel polskiego wojska, które wezwało mieszkańców do pozostania w domach.

Rosyjskie drony wtargnęły nad Polskę

Przypomnijmy, że minionej nocy doszło do naruszenia polskiego nieba przez rosyjskie drony. Wojsko Polskie błyskawicznie podjęło działania mające na celu neutralizację zagrożenia.

W pasie przygranicznym ogłoszono stan najwyższej gotowości, a cztery lotniska wstrzymały pracę. Mieszkańców wezwano do zachowania ostrożności.

Jak przekazało Dowództwo Operacyjne, była to forma „aktu agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli”. Część obiektów została zestrzelona. Obecnie trwają poszukiwania wraków, które mogły spaść na polskie terytorium. Służby pozostają w stałej gotowości.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Zaapelowano o zgłaszanie służbom wszelkich znalezisk związanych z incydentem.

Czytaj też:

„W ciągu 48 godzin”. Karol Nawrocki podjął ważną decyzjęCzytaj też:

NA ŻYWO: Drony wtargnęły nad Polskę. Jeden znaleziony prawie 300 km od granicy