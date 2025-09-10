„W ciągu 48 godzin”. Karol Nawrocki podjął ważną decyzję

– Ta informacja, że w ciągu 48 godzin będziemy mieli pełną informację o tym, co się wydarzyło w Polsce, skłoniła mnie też do decyzji, aby w ciągu 48 godzin zwołać RBN. Na RBN musimy już dysponować pełnymi informacjami, aby móc w sposób odpowiedni reagować na zaistniałą sytuację – powiedział prezydent Karol Nawrocki na briefingu prasowym po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

– To będzie moment, w którym wszystkie stronnictwa polityczne, przewodniczący klubów parlamentarnych i najważniejsze osoby w państwie będą dyskutować nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło – zaznaczył.

