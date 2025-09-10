„Wniosek o uruchomienie artykułu 4. NATO”. Donald Tusk: To dopiero wstęp

W wyniku rosyjskiego zmasowanego ataku na Ukrainę doszło również do bezprecedensowego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Donald Tusk podczas wystąpienia w Sejmie poinformował, że odnotowano 19 tego typu incydentów. Premier podkreślił, że nie są to ostateczne dane, a co za tym idzie, bilans może wzrosnąć.

Szef polskiego rządu przekazał również, że po raz pierwszy spora część dronów – od czasu trwania pełnowymiarowej wojny w Ukrainie – nadleciała do Polski z Białorusi. Polska strona potwierdza zestrzelenie trzech obcych dronów. Możliwe, że ta liczba też wzrośnie. Trwa poszukiwanie dronów lub ich szczątków, a także ich identyfikacja. Premier podkreślił, że na chwilą obecną nie ma informacji o żadnych osobach poszkodowanych.

Wniosek o uruchomienie artykułu 4. NATO. Tusk o konsultacjach z Nawrockim

– Konsultacje sojusznicze (...) właśnie w tej chwili przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego – powiedział Donald Tusk podczas wystąpienia w Sejmie. Wspomniany artykuł brzmi: „Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”. – Decyzję o uruchomieniu art. 4. poprzedziły moje konsultacje z prezydentem i jest to nasza wspólna rekomendacja i wspólna decyzja – kontynuował premier.

– Dzisiaj trzeba bardzo głośno i wyraźnie powiedzieć całemu zachodniemu światu, wszystkim naszym sojusznikom: artykuł 4. to dopiero wstęp do pogłębionej współpracy na rzecz bezpieczeństwa naszego nieba i naszej granicy, która jest granicą NATO. I słowa tu w żadnym wypadku nie wystarczą – podkreślił premier polskiego rządu.

