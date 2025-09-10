Bezprecedensowa sytuacja na polskim niebie. Pilny komunikat policji

Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o tym, że w wyniku zmasowanego ataku Rosji na terytorium Ukrainy doszło także do „bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron”. „Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne” – czytamy.

„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – poinformowało DORSZ.

Uszkodzony dron odnaleziony. Pilny komunikat lubelskiej policji

Sztab Generalny Wojska Polskiego zaapelował do obywateli, aby – w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich części – nie przenosić ich, nie zbliżać się do nich i ich nie dotykać. „Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie. Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren” – czytamy.

Ok. godz. 6:30 komunikat wydała lubelska policja. „W związku z sytuacją naruszenia przestrzeni powietrznej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie ogłosił alarm dla wszystkich policjantów garnizonu lubelskiego. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego” – poinformowano. Jak dodano, o godz. 5.40 w miejscowości Czosnówka policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona.

