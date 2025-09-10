Alert RCB do mieszkańców trzech województw. „Zachowaj spokój”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ze względu na operację neutralizacji obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Komunikat został wydany do mieszkańców trzech województw.
„W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP do odbiorców na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego wysłano Alert RCB o treści: »Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój«" – poinformowało RCB.
Więcej informacji wkrótce.
Źródło: WPROST.pl