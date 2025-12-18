25-latek uciekł ze szpitala. Policja: Może być niebezpieczny

Trwają poszukiwania mieszkańca Podkarpacia, który uciekł z placówki medycznej dnia 17 grudnia. „Mężczyzna może być niebezpieczny, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności” – pisze zespół prasowy KMP.

Sprawą zajmują się mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. 25-latek opuścił bez niczyjej wiedzy Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy. Funkcjonariusze starają się pilnie namierzyć jego miejsce pobytu, zwracając uwagę na fakt, że może on stanowić zagrożenie dla otoczenia. W tym celu zwrócili się o pomoc do internautów.

Do komunikatu prasowego przedstawiciele KMP załączyli fotografię 25-latka, a także opublikowali jego szczegółowy rysopis.

Podkarpacie. Trwają poszukiwania mężczyzny, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Żurawicy. Oto jego rysopis

Poszukiwany ma około 185 centymetrów wzrostu, jest krępej budowy ciała, ma krótkie włosy (w kolorze ciemny blond) i oczy koloru niebieskiego. W dniu ucieczki ubrany był w spodnie koloru niebieskiego i nie posiadał górnej odzieży wierzchniej czy obuwia, . Najprawdopodobniej posiada opatrunek na lewym przedramieniu.

Organy ścigania proszą, by osoby, które rozpoznają 25-latka lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, szybko skontaktowały się z policją. Można dzwonić pod te numery telefonów: (+48) 47-823-33-10, (+48) 47 823-36-76 lub wybrać ogólnopolski, alarmowy nr tel.: 112.

Sprawa niecierpiąca zwłoki

Policjanci z Podkarpacia zwracają uwagę, że sprawa jest poważna, a do odnalezienia 25-latka powinno dojść jak najszybciej. „Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i informowanie o miejscu pobytu poszukiwanego. W przypadku zauważenia mężczyzny nie należy podejmować prób jego zatrzymania” – podkreślają.

Służby informację o ucieczce poszukiwanego opublikowały w mediach społecznościowych (m.in. na Facebooku).

