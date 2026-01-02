Nawrocki zaskoczył nowym zwyczajem w Pałacu. „O to idzie w tej chwili gra”

1 stycznia 2026 r. o godz. 12 uroczyście zmieniona została flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim. Decyzją Karola Nawrockiego w każdą sobotę poczynając od 3 stycznia, zawsze od godziny 11:45, będzie się odbywała uroczysta ceremonia zmiany flagi powiewającej nad siedzibą głowy państwa. Nowy zwyczaj ma podkreślić i docenić wartości symboli narodowych. Zdjęte flagi trafią do wspólnot lokalnych, szkół w szesnastu województwach czy służb mundurowych.

„Flaga nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Rzeczpospolita Polska jest państwem wolnym i suwerennym. Jest znakiem ciągłości – od pierwszych koronacji królewskich po współczesną Rzeczpospolitą. Jest także zobowiązaniem: do troski o państwo, do odpowiedzialności za jego przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje” – podkreśliła w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta.

Karol Nawrocki i zmiana flagi nad Pałacem Prezydenckim. „Imitacja tradycji, które były nam obce”

Sprawę skomentowała w Tok FM prof. Danuta Plecka. – Pan prezydent Karol Nawrocki chcę się niewątpliwie jakoś wyróżnić spośród wszystkich prezydentów. Przy czym nawiązuje też w ten sposób, chociażby do swoich poglądów politycznych, w tym tradycji narodowościowej. Ma do tego oczywiście pełne prawo – nie widzę w tym sytuacji, która byłaby dla polskiego społeczeństwa groźna, ale z drugiej strony to imitacja innych tradycji, które dotychczas były nam obce – oceniła politolożka.

Zdaniem ekspertki z Uniwersytetu Gdańskiego to też nawiązanie do fascynacji Donaldem Trumpem. – Karol Nawrocki nie myślał tylko wyłącznie o pierwszej czy drugiej kadencji prezydenckiej. Przecież wszystkie te działania, które podejmuje w tej chwili jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, mają służyć temu, by po zakończeniu urzędowania w Pałacu Prezydenckim stać się liderem szeroko pojmowanej prawicy, skrajnej prawicy. O to idzie w tej chwili gra w Pałacu – stwierdziła prof. Plecka.

