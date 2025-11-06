Więcej krytyki niż pochwał. Tak Polacy oceniają Kosiniaka-Kamysza. Sondaż dla „Wprost”

Władysław Kosiniak-Kamysz pełni funkcję szefa Ministerstwa Obrony Narodowej od końca 2023 r. Jest ministrem w niespokojnych geopolitycznie czasach, kiedy za wschodnią granicą Polski, w Ukrainie, toczy się pełnoskalowa rosyjska agresja. W nasz kraj Moskwa próbuje uderzać takimi działaniami jak ataki w cyberprzestrzeni czy szerzenie dezinformacji. A na początku września 2025 r. doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony na niespotykaną wcześniej skalę.

– Zagrożenia są poważne. Żyjemy w czasach przedwojennych, w których granica między wojną a pokojem zaciera się. Wojna toczy się tuż za naszą granicą – pełnoskalowa agresja na Ukrainę, a także hybrydowo przeciwko Polsce: sabotaże, podpalenia, próby niszczenia infrastruktury, ataki hakerskie. Wojna toczy się na granicy, na Bałtyku, w przestrzeni powietrznej – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tak Polacy oceniają Kosiniaka-Kamysza. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu SW Research dla „Wprost” – w obliczu zbliżającej się kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – postanowiliśmy zapytać, jak respondenci oceniają Władysława Kosiniaka-Kamysza w roli ministra obrony narodowej. 36,4 proc. wystawiło politykowi złą ocenę, a 31,9 proc. – dobrą. Aż 31,8 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Z bardziej szczegółowych wyników badania płynie wniosek, że kobiety częściej źle niż dobrze oceniają Kosiniaka-Kamysza (31,1 do 29,7 proc.). Podobnie jest wśród mężczyzn (42 do 34,3 proc.). U kobiet wskaźnik odpowiedzi „nie mam zdania” wynosi 39,3 proc., a u mężczyzn – 23,8 proc.