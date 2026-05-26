Zegar tyka, Polsce kończy się czas ws. SAFE. „Prezydent popsuł nam negocjacje”

Polska ma czas do końca maja, aby podpisać umowy ws. SAFE. – Wyrobimy się w czasie. Pracujemy nad tym od wielu dni. Oczywiście jest tak, że prezydent nam popsuł te negocjacje. Taka jest prawda. Bylibyśmy w zupełnie innym momencie i myślę, że wiele z tych kontraktów mogłoby być podpisanych po prostu szybciej. My dzisiaj szukamy partnerów do wspólnych zamówień, tak żeby one były tańsze, lepsze i umożliwiały produkcję w Polsce – zapewniał w Polsat News wiceszef MON.

Cezary Tomczyk przypomniał że rozmowy w tej sprawie prowadzi w Kanadzie Władysław Kosiniak-Kamysz. – Większość umów, jeśli chodzi o te kwestie, które podpisujemy samodzielnie, to są już sprawy prawie dograne, na finiszu. Będziemy w ciągu najbliższych dni podpisywać te umowy – przekonywał wiceminister obrony narodowej. Tomczyk wspomniał, że część zamówień może być wspólnych i zostać zrealizowanych w Polsce, co może się stać w przypadku Kanady.

Cezary Tomczyk o zakupach Polski ws. SAFE. Umowy na „latające cysterny” niechlubnym wyjątkiem

Nad inwestycjami w naszym kraju zastanawia się także USA. – Nie podpisujemy właściwie żadnych umów z zagranicznymi koncernami poza dużymi umowami na zdolności, których nie posiadamy, np. samoloty do tankowania w powietrzu. W Polsce nie ma takiego producenta, polskie wojsko bardzo tego potrzebuje. To przykład takiej technologii, którą musimy kupić. Wyliczenia Agencji Uzbrojenia, polskich żołnierzy, są jasne – 89 proc. uzbrojenia to jest inwestycja w Polsce – mówił wiceszef MON.

Tomczyk odniósł się do obaw, że to będzie zagraniczny koncern zarejestrowany w Polsce. – Na Boga, to my wybieramy te firmy, wojsko wybiera – powiedział wiceminister obrony narodowej. Tomczyk tłumaczył, że „ogromna większość to są spółki Skarbu Państwa, które należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i które są dzisiaj naszą dumą”. Wiceszef MON zakończył, że PGZ znajduje się w gronie siedmiu największych firm zbrojeniowych w Europie.

Plan awaryjny po wecie prezydenta ws. SAFE. Co dalej z ponad 7 mld zł?

