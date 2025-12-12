Wypadek na autostradzie A2. Utrudnienia mogą potrwać do 10 godz.

Około godziny 3:20 na 266 kilometrze autostrady A2 w rejonie węzła Konin Wschód kierowca samochodu ciężarowego z niewyjaśnionych jak na razie przyczyn uderzył w bariery energochłonne. Doprowadziło to do wywrócenia pojazdu, który całkowicie zablokował nitkę autostrady w kierunku Świecka – poinformowała w mediach społecznościowych konińska Komenda Miejska Policji. W tym wypadku nikt nie został ranny. Służby pracowały na miejscu, aby jak najszybciej udrożnić ruch.

Poważny wypadek na autostradzie A2. Doszło do zderzenia ciężarówek

Kolejny wypadek miał miejsce zaledwie kilka minut później na 268 km. Na tył hamującego przed wcześniejszym zdarzeniem drogowym samochodu ciężarowego najechał z dużym impetem ciągnik siodłowy z naczepą. Jego kierowca został uwięziony w szoferce. W wyniku akcji ratowniczej został uwolniony przez strażaków i przekazany karetce pogotowia.

Autostrada A2 w kierunku Poznania jest zablokowania. Utrudnienia mogą porwać do 10 godzin. Policja wyznaczyła objazdy od węzła A2 do drogi krajowej numer 92 w miejscowości Kościelec. Powrót na autostradę jest możliwy na węzłach Konin Wschód i Modła.

