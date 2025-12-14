Wypadek autokaru w Rzeszowie. 10 osób w szpitalu

RMF24.pl poinformowało o wypadku, do jakiego doszło w Rzeszowie w niedzielę rano.

Wypadek autokaru. 10 osób w szpitalu

Do zdarzenia doszło na rondzie Jacka Kuronia w Rzeszowie. Autokar nie zatrzymał się przed skrzyżowaniem i po przejechaniu przez rondo wjechał na pas zieleni.

Autokarem podróżowały 44 osoby, które w celach turystycznych jechali na wycieczkę na Węgry. RMF FM przekazało nieoficjalną informację, że kierowca pojazdu mógł zasnąć lub zasłabnąć. Do szpitala trafiło 10 osób poszkodowanych w wyniku wypadku.

Służby pracują na miejscu zdarzenia.

Czytaj też:

Alerty IMGW. Uwaga na gołoledźCzytaj też:

W Krakowie zderzyły się tramwaje. Co najmniej 35 rannych