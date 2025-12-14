Wypadek autokaru w Rzeszowie. 10 osób w szpitalu

W niedzielę rano w Rzeszowie doszło do wypadku autokaru. Do szpitala trafiło 10 osób.
RMF24.pl poinformowało o wypadku, do jakiego doszło w Rzeszowie w niedzielę rano.
Wypadek autokaru. 10 osób w szpitalu
Do zdarzenia doszło na rondzie Jacka Kuronia w Rzeszowie. Autokar nie zatrzymał się przed skrzyżowaniem i po przejechaniu przez rondo wjechał na pas zieleni.
Autokarem podróżowały 44 osoby, które w celach turystycznych jechali na wycieczkę na Węgry. RMF FM przekazało nieoficjalną informację, że kierowca pojazdu mógł zasnąć lub zasłabnąć. Do szpitala trafiło 10 osób poszkodowanych w wyniku wypadku.
Służby pracują na miejscu zdarzenia.
