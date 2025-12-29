Migranci odpuszczają? Nowy raport z granicy z Białorusią. Liczby nie kłamią

Straż Graniczna opublikowała najnowszy raport dotyczący incydentów na granicy z Białorusią. Jak się okazuje, w dniach 23-28 grudnia odnotowano jedynie trzy próby nielegalnego przedostania się do Polski.

Kryzys na granicy z Białorusią. Szef MSWiA reaguje

Kilka tygodni temu Marcin Kierwiński udzielił wywiadu „Gazecie Wyborczej”. Szef MSWiA odniósł się m.in. do krytycznych ocen dotyczących sposobu prowadzenia polityki migracyjnej rządu Donalda Tuska, które płyną ze strony organizacji pozarządowych. Podkreślają one, że państwo polskie musi bronić swoich granic, ale jednocześnie nie może traktować migrantów w sposób urągający prawom człowieka.

– Sytuacja jest naprawdę poważna, a naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom i to robimy skutecznie, na co wskazują statystyki o szczelności naszej granicy – powiedział wówczas minister spraw wewnętrznych i administracji.

– Naprawdę wierzy pan w to, że zorganizowane grupy migrantów przechodzą przez całą Białoruś bez wiedzy służb Łukaszenki? Nie oszukujmy się, to jest rodzaj wojny prowadzonej za pomocą migracji. Bardzo przykro to mówić, ale są państwa na świecie, które wykorzystują ludzi jako narzędzie do walki migracyjnej z Unią Europejską. To są fakty, na które jako Polska musimy odpowiedzieć – stwierdził Marcin Kierwiński, zwracając się do dziennikarza.

MSWiA ujawniło dane za 2025 r. Tysiące udaremnionych prób przekroczenia granicy

Kilka dni wcześniej, 26 grudnia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podsumowało pracę Straży Granicznej w 2025 r. „Koniec roku to czas podsumowań. Także w służbach MSWiA. Nie zgadniesz, ile razy w 2025 roku reagowaliśmy, chroniliśmy i działaliśmy. Zobacz 2025 rok – nie w 365 dniach, ale nieco innych liczbach. W kalendarzu Straży Granicznej tak wyglądał miniony rok” – czytamy na portalu X (dawnym Twitterze – red.). W 2025 r. odnotowano blisko 30 tys. udaremnionych prób przekroczenia granicy, ok. 9 tys. cudzoziemców zostało deportowanych, a ponad 44 mln osób zostało skontrolowanych.

