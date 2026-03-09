Zmiana właściciela TVN opóźni się o kilka miesięcy? Szef Paramount wspomniał o obawach
Anteny satelitarne na dachu budynku stacji TVN Warner Bros. Discovery. To za nimi znajduje się hala, która ma zostać wyburzona
Anteny satelitarne na dachu budynku stacji TVN Warner Bros. Discovery. To za nimi znajduje się hala, która ma zostać wyburzona Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
David Ellison odrzucił sugestię, że przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance może zostać opóźnione o sześć czy osiem miesięcy. Dyrektor generalny medialnego giganta podkreślił, że „w tej transakcji nie ma nic, co mogłoby budzić obawy”.

Dyrektor generalny Paramount Skydance David Ellison został zapytany w CNBC o kwestie regulacyjne związane z przejęciem Warner Bros. Discovery. Padła sugestia, że prokurator generalny stanu Kalifornia mógłby podjąć decyzje, która opóźni działania nowego właściciela TVN o kolejne sześć lub nawet osiem miesięcy. Szef Paramount wyjaśniał, że 10-dniowy okres oczekiwania na decyzję HSR USA dobiegł końca. Stało się to z końcem 19 lutego.

Chodzi o prawo antymonopolowe, które nakłada na firmy obowiązek poinformowania Federalnej Komisji Handlu (FTC) oraz Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) o planowanych fuzjach i przejęciach przed ich sfinalizowaniem. Celem jest zbadanie transakcji pod kątem potencjalnego naruszenia przepisów o konkurencji, zanim dojdzie do trwałego połączenia przedsiębiorstw.

TVN zmieni właściciela. David Ellison o współpracy z organami regulacyjnymi w UE

Ellison zaznaczył, że „gdyby otrzymali zgodę we wszystkich innych krajach świata, mogliby sfinalizować umowę kolejnego dnia”. – Otrzymaliśmy zgody regulacyjne zasadniczo w Niemczech i Słowenii, a od momentu złożenia oferty współpracujemy z organami regulacyjnymi na całym świecie. Zrobiliśmy to w całej UE i Ameryce Łacińskiej. Spotkaliśmy się oczywiście ze wszystkimi prokuratorami generalnymi stanów demokratycznych – zaczął dyrektor generalny Paramount.

– Spotkaliśmy się z republikańskimi prokuratorami generalnymi. Będziemy oczywiście kontynuować współpracę z organami regulacyjnymi w trakcie całego procesu – kontynuował Ellison. Szef Paramount zapewnił, że „w rzeczywistości w tej transakcji nie ma nic, co mogłoby budzić obawy”. Ellison wymieniał, że Paramount miało zaplanowane osiem premier na ten rok, a ta liczba zostanie podwojona. Przypomniał też o dodaniu ponad 1,5 mld dol. do budżetu na treści Paramount+.

