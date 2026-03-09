Zmiana właściciela TVN opóźni się o kilka miesięcy? Szef Paramount wspomniał o obawach

Dyrektor generalny Paramount Skydance David Ellison został zapytany w CNBC o kwestie regulacyjne związane z przejęciem Warner Bros. Discovery. Padła sugestia, że prokurator generalny stanu Kalifornia mógłby podjąć decyzje, która opóźni działania nowego właściciela TVN o kolejne sześć lub nawet osiem miesięcy. Szef Paramount wyjaśniał, że 10-dniowy okres oczekiwania na decyzję HSR USA dobiegł końca. Stało się to z końcem 19 lutego.

Chodzi o prawo antymonopolowe, które nakłada na firmy obowiązek poinformowania Federalnej Komisji Handlu (FTC) oraz Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) o planowanych fuzjach i przejęciach przed ich sfinalizowaniem. Celem jest zbadanie transakcji pod kątem potencjalnego naruszenia przepisów o konkurencji, zanim dojdzie do trwałego połączenia przedsiębiorstw.

TVN zmieni właściciela. David Ellison o współpracy z organami regulacyjnymi w UE

Ellison zaznaczył, że „gdyby otrzymali zgodę we wszystkich innych krajach świata, mogliby sfinalizować umowę kolejnego dnia”. – Otrzymaliśmy zgody regulacyjne zasadniczo w Niemczech i Słowenii, a od momentu złożenia oferty współpracujemy z organami regulacyjnymi na całym świecie. Zrobiliśmy to w całej UE i Ameryce Łacińskiej. Spotkaliśmy się oczywiście ze wszystkimi prokuratorami generalnymi stanów demokratycznych – zaczął dyrektor generalny Paramount.

– Spotkaliśmy się z republikańskimi prokuratorami generalnymi. Będziemy oczywiście kontynuować współpracę z organami regulacyjnymi w trakcie całego procesu – kontynuował Ellison. Szef Paramount zapewnił, że „w rzeczywistości w tej transakcji nie ma nic, co mogłoby budzić obawy”. Ellison wymieniał, że Paramount miało zaplanowane osiem premier na ten rok, a ta liczba zostanie podwojona. Przypomniał też o dodaniu ponad 1,5 mld dol. do budżetu na treści Paramount+.

