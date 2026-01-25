Jerzy Owsiak o pośle PiS, który wylał kawę? „Zrobił coś bezsensownego, idiotycznego”

Jerzy Owsiak na konferencji prasowej z okazji 34. Finału WOŚP tłumaczył, że „Fundacja nie wynajmuje sprzętu, tylko go kupuje i przekazuje”. – To jest jedno z tych głupich kłamstw, które ktoś buduje, nie wiadomo po co i dlaczego – zastanawiał się lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Owsiak dziękował partnerom WOŚP. Nawiązał też prawdopodobnie do sytuacji z poprzedniego roku i zachowania posła PiS Jana Kanthaka.

– Pamiętajcie także o tym, że pijąc ten kubek kawy, ktoś go w zeszłym roku wylał, a tak na samym końcu zapłacił za tę kawę, w związku z tym zrobił coś bezsensownego, idiotycznego – komentował lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orlen z każdej kawy kupionej w styczniu przekazywał złotówkę na WOŚP. Owsiak podał, że w ramach tej akcji w 2026 r. na ten moment zostanie przekazane 3,5 miliona złotych.

WOŚP. Orlen przekaże 3,5 mln zł za kawy w 2026 r. Jerzy Owsiak o leczeniu sprzętem Orkiestry

– Tyle ludzi nie miało focha, nie dodawało do tego żadnej ideologii. Nie mówiło, że proszę nie leczyć mnie sprzętem Orkiestry. Ktoś, kto ma na ten temat wiedzę, czyli jako prawnik szybko napisał, że taki list i tak nie ma żadnej mocy, więc nawet jakbyś się nadymał, to jest takie bzdurzenie. My robimy to dla wszystkich, to jest chyba najważniejsze i tego się trzymamy – mówił lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W sieci dostępne było bowiem oświadczenie sygnowane logiem PiS. W treści można było przeczytać, że „dana osoba oraz jej dzieci w razie jakiegokolwiek wypadku, czy choroby, nie życzą sobie udzielania pomocy sprzętem zakupionym przez WOŚP”. – Ludzie zapominają, że to nie ma żadnej mocy prawnej. Lekarz nie będzie sprawdzał, czy dany sprzęt do ratowania czyjegoś życia lub zdrowia jest zakupiony przez tę, czy inną organizację – komentowała na TikToku radca prawny Marta Kobryń.

Lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma dość tłumaczenia się. „Skończyło się to”

– Wydaje mi się, że ta atmosfera dobra, która panuje w Polsce, jest właśnie powodem, aby się z niczego nie tłumaczyć. Tak prawdę mówiąc, przez te 33 lata złapałem się, że się ciągle tłumaczyliśmy. Ciągle komuś odpowiadaliśmy, ciągle się troszeczkę kopaliśmy z koniem. Skończyło się to, robimy swoje, tak jak mamy na wszystkich swoich znaczkach – podsumował Owsiak.

