Jerzy Owsiak uderzył w posła PiS. „Jeden wylał, reszta wypiła”

Orlen z każdej kawy kupionej w styczniu przekazywał złotówkę na WOŚP. Jerzy Owsiak poinformował w mediach społecznościowych, że sprzedano 4 431 318 kaw. Lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przypomniał przy okazji o zachowaniu posła PiS Jana Kanthaka. Owsiak wspomniał też o spotkaniu z ekspertami ws. planowanych zakupów.

„Pękaliśmy wręcz z dumy, kiedy słyszeliśmy z ust ekspertów, jak nieprawdopodobnie skomplikowane i kosmiczne operacje przeprowadzane są w Polsce. Jeśli my jeszcze w naszych zakupach dołożymy do tego dodatkowe, najnowocześniejsze urządzenia i rozwiązania technologiczne, to będziemy liderami światowymi” – podkreślił lider WOŚP.

Owsiak zaznaczył, że „nawet najbogatsze kraje mają świetnie działające fundacje, które także pomagają rozwiązywać lokalne problemy”. „Ale nikt nie tworzy takiej społeczności wzajemnie współpracującej jeden dzień w roku, aby uczynić tak dużo. Dzisiejsze spotkanie z ekspertami daje mi i całej naszej ekipie przeogromną siłę i wiarę w to, co robimy” – zaznaczył lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Owsiak z meldunkiem o kawie. Zwrócił się do osób, które przeszkadzały i próbowały psuć atmosferę

„Ci wszyscy, którzy przeszkadzali w naszym Finale, którzy próbowali psuć atmosferę, którzy byli totalnymi przepowiadaczami złej pogody – Wy także z tego skorzystacie” – napisał Owsiak. „Efekty naszej pracy to wszystkie szpitale, które mają sprzęt, a dzisiejszy meldunek o kawie pokazuje, że mamy ogrom wspierających nas przyjaciół” – zauważył lider WOŚP. Sam Orlen ujawnił, że do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafi łącznie 5 245 485,39 mln zł, bo środki zbierano też w skarbonkach.

