Kanthak nie daje za wygraną. Znowu uderzył w WOŚP i Owsiaka

– Oto moja odpowiedź na oświadczenie Jerzego Owsiaka, w którym namawia służby medyczne, żeby mimo wszystko mnie leczyły. Chciałbym panu powiedzieć, że za służbę zdrowia odpowiadają przede wszystkim Polacy i ich pieniądze. Pieniądze z budżetu to 200 mld złotych na ochronę zdrowia. Pan ogłoszą zbiórkę na onkologię, zbierzecie pewnie około 300 mln złotych i chwała wam za to – mówi Jan Kanthak na nagraniu, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

Kanthak nie daje za wygraną. Znowu uderzył w Tuska

W dalszej części klipu polityk Prawa i Sprawiedliwości postanowił wbić szpilę premierowi. – Gdyby Donald Tusk zrealizował swoją obietnicę i przekazał 2 mld złotych, to byłoby o 1,7 mld złotych więcej na leczenie pacjentów onkologicznych. Zamiast tego premier wolał przekazać 3,5 mld złotych na TVP – wyliczał.

Następnie Jan Kanthak postanowił udzielić „złotej rady” szefowi WOŚP. – Panie Owsiak, jeżeli masz pan takie dobre kontakty z Donaldem Tuskiem, to idź pan i powiedz mu: Donald, dawaj kasę, bo pacjenci onkologiczni czekają – stwierdził. Na koniec nagrania poseł PiS zastanawiał się, dlaczego „publiczna spółka ma przeznaczać na publiczną służbę zdrowia za pośrednictwem prywatnej spółki”.

Orlen wesprze WOŚP. Kanthak atakuje



Klip Jana Kanthaka to reakcja na decyzję Orlenu o wsparciu tegorocznego finału WOŚP. – Realizujemy różne programy i projekty, które wspierają aktywność i rozwój młodego pokolenia, ale nie możemy zapomnieć o dzieciach, które mierzą się z najpoważniejszym wyzwaniem: ciężką chorobą – mówił prezes Ireneusz Fąfara.

Posłowi Janowi Kanthakowi wyraźnie się to nie spodobało, dlatego zamieścił w sieci nagranie, na którym wylewa kawę kupioną na stacji Orlen. Na nagranie posła zareagował Jurek Owsiak, który zwrócił się z gorącą prośbą do medyków, aby w przypadku zgłoszenia się do nich Jana Kanthaka, „w żaden sposób, gram focha nie był skierowany w jego stronę i w stronę jego dzieci, czy kogokolwiek z kim się pojawi”.

„Nasza pomoc skierowana jest do wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Nasze finałowe zbiórki nigdy nikogo nie wykluczały. I kiedy ktoś zbiórkę organizował i kiedy ktoś będzie chciał skorzystać z jej efektów” – napisał szef WOŚP. Na sam koniec padło ze strony Owsiaka ciężkie pytanie. „A tak przy okazji, czy wylewając kawę, posprzątał Pan po sobie?” – dopytywał.

