194 tys. aukcji WOŚP. Jerzy Owsiak ujawnił, ile udało się zebrać

26 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 33. Tegoroczny finał WOŚP był dedykowany onkologii i hematologii dziecięcej. Za zebrane środki zostaną kupione urządzenia dla chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, diagnostyki onkologicznej, patomorfologii i hospicjów.

Jerzy Owsiak o prezencie od 10-letniej sąsiadki. „Aukcja fantastycznie poszybowała”

Jerzy Owsiak w mediach społecznościowych podzielił się historią związaną z jego 10-letnią sąsiadką, która wraz z rodziną wspiera WOŚP. „O 7 rano, 26 stycznia, pochyliłem się, wychodząc z domu, aby podnieść kopertę od mojej sąsiadki Niny. Zostawiła ją wieczorem, wiedząc, że kiedy będę rano wychodził i jechał do finałowego studia, po prostu na nią trafię. W środku bardzo kolorowa plecionka, którą mam na ręku do dzisiaj i piękne, gliniane serduszko pokryte połyskującą emalią. Własna robota w wykonaniu mojej 10-letniej sąsiadki Niny” – napisał na Facebooku.

Jak przekazał Owsiak, takie prezenty otrzymuje od dziewczynki co roku, a wcześniej także od jej brata. „I wrzucam to na nasze aukcje. Tym razem – o zgrozo – zapomniałem to zrobić w dniu Finału. Wszystkim pokazywałem serduszko, także naszym kardiochirurgom, którzy pochwalili, że wszystko się tutaj zgadza. To spowodowało, że pokazywałem, pokazywałem i nie wrzuciłem od razu na aukcje. Zrobiłem to dzień później, zaraz po konferencji, a serduszko, tak jak wiele innych przedmiotów, własnoręcznie oprawiłem, dodając temu piękny walor. Aukcja fantastycznie poszybowała. Zakończyła się sumą 3 852 zł” – napisał.

WOŚP 2025. Aukcje dobiegły końca. Tyle udało się zebrać

Deklarowana kwota 33. finału WOŚP wyniosła 178 531 625 zł, ale ostateczny wynik zbiórki ma zostać ogłoszony pod koniec marca. Szef WOŚP poinformował, że w poniedziałek o godz. 23:59 zakończyły się wszystkie aukcje, których było łącznie 194 786.

„Na pewno wiecie o tych rekordowych i tych malutkich, ale wszystko razem złożyło się na ogólny wynik deklarowany 31 879 534 zł” – napisał Jerzy Owsiak. Na zakończenie podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się na rzecz wspierania WOŚP.

facebookCzytaj też:

Zrobiły to! 111 tysięcy złotych za spotkanie z ministrą Leszczyną. „To tylko pierwszy krok”Czytaj też:

Zapłacił pół miliona złotych za śniadanie z Tuskiem. Tak zareagował premier