Sojusz, który może namieszać. Polacy podzieleni w kwestii Morawieckiego

Na początku kwietnia doszło do rozmowy byłego premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Choć oficjalnie nie padły żadne deklaracje, w Polskim Stronnictwie Ludowym szybko zaczęły pojawiać się sugestie o potencjalnym wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Spotkanie Morawieckiego z PSL jeszcze bardziej namieszało

Równolegle Morawiecki zapowiedział stworzenie stowarzyszenia skierowanego do wyborców rozczarowanych obecną ofertą po prawej stronie sceny politycznej. Jak podkreśla, nie ma to być nowa partia, choć politycy PiS nie wykluczają, że inicjatywa przybierze bardziej konkretny kształt jeszcze przed wakacjami.

W badaniu zrealizowanym przez SW Research dla Onetu zapytano respondentów, czy ich zdaniem Mateusz Morawiecki zdecyduje się na współpracę z PSL przed wyborami parlamentarnymi.

Sondaż w sprawie sojuszu Morawieckiego z PSL

Największa grupa badanych — 52,5 proc. — nie potrafiła wskazać jednoznacznej odpowiedzi. To dowód na to, że temat ewentualnego sojuszu pozostaje dla wielu wyborców niejasny lub mało wiarygodny.

33,1 proc. ankietowanych uważa, że do takiej współpracy nie dojdzie. Natomiast 14,2 proc. dopuszcza scenariusz politycznego porozumienia między byłym premierem a ludowcami.

